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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 3000$, любите меня. Тьфу!»



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BRUCE DICKINSON в интервью бразильской радиостанции 92.5 Kiss FM рассказал о впечатлениях от выступления на фестивале Power Trip:

«Power Trip был немного странным для нас событием. Мы организовали хорошее шоу, и на Power Trip мы показали шоу IRON MAIDEN. Мы не думали что-то из серии: "Так как это Power Trip, мы должны внезапно исполнить величайшие хиты". Нет, мы сделали шоу IRON MAIDEN со всеми вещами, которые мы исполняем в туре "Somewhere Back In Time", — "Death Of The Celts", всё остальное в том же духе. И это было немного странно, потому что люди весь день стояли на жаре. Не было никакой группы поддержки. Мы вышли на сцену совершенно холодными. В смысле, без разогрева. Но, по-моему, мы звучали неплохо. Однако обстановка была необычной.

Я полагаю, что странным для нас было то, что люди, которые должны были находиться на переднем плане сцены, потому что билеты на фестиваль были очень дорогими, оказались сзади, а люди, которые были на переднем плане, были скорее богатыми людьми, которые хотели снимать всё на свой телефон. А ребята, для которых мы хотели играть, были сзади. И это отстой на самом деле. Это был не наш фестиваль, это была не наша история. В следующем году мы поедем в Америку и проведём свой собственный тур. И впереди будут те, кто заслуживает там находиться. Они будут настоящими фанатами, и это будет здорово».

На вопрос, не поэтому ли он упомянул бразильскую публику и других южноамериканских фанатов со сцены Power Trip, Dickinson сказал:

«Да. Вроде того. Идите и посмотрите на настоящих фанатов рок-н-ролла, а не на кучку позёров, которые хотят пролезть вперёд. "Я заплатил 3 000 долларов за билет. Посмотрите на меня". Гора Кху-ям —это туда!»

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