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Iron Maiden

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Последние треки IRON MAIDEN Bruce писал со сломанной ногой



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Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson поделился нюансами записи вокала для нового альбома "Senjutsu":

«Последние пару треков я записывал на костылях, в специальном ботинке — одном из тех больших ботинок, которые нужно носить, чтобы обездвижить ногу. Итак, я сломал её в конце апреля. Тридцать шесть часов спустя я лежал на койке, и мне сшивали ногу. А через 24 часа после операции я был в студии, пел, а моя нога была размером с грёбаный воздушный шар».

BRUCE DICKINSON Discusses Recording New IRON MAIDEN Album -



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blaсkw1ngеd


2 авг 2021, 10:14		Непоседливый наш. Ну ждем альбом, чо.


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