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Последние треки IRON MAIDEN Bruce писал со сломанной ногой



Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson поделился нюансами записи вокала для нового альбома "Senjutsu":



«Последние пару треков я записывал на костылях, в специальном ботинке — одном из тех больших ботинок, которые нужно носить, чтобы обездвижить ногу. Итак, я сломал её в конце апреля. Тридцать шесть часов спустя я лежал на койке, и мне сшивали ногу. А через 24 часа после операции я был в студии, пел, а моя нога была размером с грёбаный воздушный шар».

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