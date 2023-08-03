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Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт



Nicko McBrain опубликовал следующее сообщение:



«Я надеюсь, что вы все в добром здравии!



Сегодня я пишу вам всем, чтобы сообщить об очень серьезной проблеме со здоровьем, с которой я столкнулся. В январе у меня случился инсульт, слава Богу, незначительный, называемый ТИА (Транзиторная ишемическая атака). В результате инсульта меня парализовало на правую сторону от плеча и ниже, конечно, я очень переживал, что моя карьера закончена, но благодаря любви и поддержке моей жены Ребекки и ее семьи, моих врачей, особенно Джули, моего OT (Occupational Therapist), и моей семьи MAIDEN я смог восстановиться почти на 70%. После 10 недель интенсивной терапии пришло время начать репетиции для нашего тура.



Я считаю важным сообщить вам об этом сейчас, а не раньше, так как я в основном занимался своей работой и концентрировался на том, чтобы вернуться к 100%-ной физической форме. Я еще не достиг этого, но по милости Божьей я становлюсь все лучше и сильнее с каждой неделей.



Спасибо всем за чудесное и волшебное турне, вы все были просто великолепны.



Ну, на этом у меня все. Да благословит вас всех Господь, будьте здоровы и счастливы, и я с нетерпением жду встречи со всеми вами где-нибудь в будущем :-) :-)»



Rod Smallwood: «Мы с остальными участниками группы считаем, что то, чего Nicko смог добиться после инсульта, свидетельствует о невероятной вере и силе воли, и мы все очень гордимся им. Когда ему предстояло разучивать новый и очень сложный с музыкальной точки зрения материал, он погрузился с головой в работу и сосредоточился на выздоровлении. Мы, честно говоря, не знали, сможет ли он сыграть целый концерт, пока не начались репетиции группы в мае, и мы очень сильно поддерживали его со стороны группы, а затем испытали искреннее облегчение, когда увидели, что он сможет это сделать!



Nicko, будучи Nicko, не хотел поднимать шум и отвлекать внимание от тура, но теперь, когда он уверен, что скоро вернется в должную форму, он решил, что вы, поклонники, должны знать об этом прямо от него, а не из каких-то слухов! Мы все, конечно, рады, что он так успешно справился с проблемой, и с нетерпением ждем продолжения гастролей, начиная с трех концертов в Западной Канаде и фестиваля Power Trip в Калифорнии, которые состоятся через пару месяцев. Мы уже заждались! Этот тур невероятно хорош!»



В 2020 г. у МакБрейна был диагностирован рак гортани 1 стадии, о чем он рассказал в одном интервью в 2021 г., но в остальном все оставалось в тайне.







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