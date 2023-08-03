Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 36
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 21
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 19
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
*Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше 15
*CHAD GRAY: «James научил меня сосать и это очень мне помогло... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 36
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



3 авг 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт

25 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN грохнули Барсу

24 июл 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

10 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN получили золото

9 июл 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN упал на сцене

3 июл 2023 : 		 BLAZE BAYLEY сходил на IRON MAIDEN

24 июн 2023 : 		 Басиста IRON MAIDEN не волнует Зал славы рок-н-ролла

23 июн 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

20 июн 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN — о выборе сет-листа

17 июн 2023 : 		 Монополия от IRON MAIDEN

15 июн 2023 : 		 IRON MAIDEN пригласили за кулисы

13 июн 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

6 июн 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN отметил день рождения на сцене

1 июн 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент

31 май 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

29 май 2023 : 		 IRON MAIDEN открыли европейский тур

5 май 2023 : 		 IRON MAIDEN снова не попали в Зал славы рок-н-ролла

28 апр 2023 : 		 Имперский стаут от IRON MAIDEN

12 мар 2023 : 		 Фотокнига IRON MAIDEN выйдет летом

9 мар 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN считает забавным, что бывший вокалист назвал его Гитлером

7 мар 2023 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о работе над дебютным альбомом группы: «Я очень горжусь тем, что принимал в этом участие»

10 фев 2023 : 		 Создатель обложек IRON MAIDEN — о талисмане группы: «Эдди должен был стать панком»

8 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN пока шестые

5 фев 2023 : 		 Президент ЗСРнР: «Рад, что IRON MAIDEN вновь в списке»

20 янв 2023 : 		 Украшения из струн IRON MAIDEN

6 янв 2023 : 		 IRON MAIDEN получили марки
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт



zoom
Nicko McBrain опубликовал следующее сообщение:

«Я надеюсь, что вы все в добром здравии!

Сегодня я пишу вам всем, чтобы сообщить об очень серьезной проблеме со здоровьем, с которой я столкнулся. В январе у меня случился инсульт, слава Богу, незначительный, называемый ТИА (Транзиторная ишемическая атака). В результате инсульта меня парализовало на правую сторону от плеча и ниже, конечно, я очень переживал, что моя карьера закончена, но благодаря любви и поддержке моей жены Ребекки и ее семьи, моих врачей, особенно Джули, моего OT (Occupational Therapist), и моей семьи MAIDEN я смог восстановиться почти на 70%. После 10 недель интенсивной терапии пришло время начать репетиции для нашего тура.

Я считаю важным сообщить вам об этом сейчас, а не раньше, так как я в основном занимался своей работой и концентрировался на том, чтобы вернуться к 100%-ной физической форме. Я еще не достиг этого, но по милости Божьей я становлюсь все лучше и сильнее с каждой неделей.

Спасибо всем за чудесное и волшебное турне, вы все были просто великолепны.

Ну, на этом у меня все. Да благословит вас всех Господь, будьте здоровы и счастливы, и я с нетерпением жду встречи со всеми вами где-нибудь в будущем :-) :-)»

Rod Smallwood: «Мы с остальными участниками группы считаем, что то, чего Nicko смог добиться после инсульта, свидетельствует о невероятной вере и силе воли, и мы все очень гордимся им. Когда ему предстояло разучивать новый и очень сложный с музыкальной точки зрения материал, он погрузился с головой в работу и сосредоточился на выздоровлении. Мы, честно говоря, не знали, сможет ли он сыграть целый концерт, пока не начались репетиции группы в мае, и мы очень сильно поддерживали его со стороны группы, а затем испытали искреннее облегчение, когда увидели, что он сможет это сделать!

Nicko, будучи Nicko, не хотел поднимать шум и отвлекать внимание от тура, но теперь, когда он уверен, что скоро вернется в должную форму, он решил, что вы, поклонники, должны знать об этом прямо от него, а не из каких-то слухов! Мы все, конечно, рады, что он так успешно справился с проблемой, и с нетерпением ждем продолжения гастролей, начиная с трех концертов в Западной Канаде и фестиваля Power Trip в Калифорнии, которые состоятся через пару месяцев. Мы уже заждались! Этот тур невероятно хорош!»

В 2020 г. у МакБрейна был диагностирован рак гортани 1 стадии, о чем он рассказал в одном интервью в 2021 г., но в остальном все оставалось в тайне.




Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 авг 2023
D
Don Huan
Дева железная, но её участники - нет. Увы. Нико боец! 💪 Здоровья!!
3 авг 2023
Tom Sawyer
Вот меня сразу и смутили некоторые его отклонения в партиях в этом туре. А дело вот в чем оказалось. Так и думал, что траблы со здоровьям. Здоровья, Нико! С его неиссякаемым оптимизмом все получится.
3 авг 2023
Corpsegrinder04
Помню купил кассету Брэйв Нью Ворлд 23 года назад, как только вышел альбом, уже тогда на фотке общей охуел, Макбрайн выглядел как дед, а ему и полтинника не было еще. Так что не удивительно, что такие проблемы. Здоровья !

просмотров: 650

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом