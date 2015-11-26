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Iron Maiden

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NICKO McBRAIN — о появлении в IRON MAIDEN



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NICKO McBRAIN в рамках недавнего интервью рассказал о том, как появился в составе IRON MAIDEN:

«Я участвовал в туре с Maiden в рамках альбома "Killers" (в 1981 году). Когда вышел альбом "Killers", Adrian (Smith / гитара) только присоединился к группе, а Paul Di'Anno всё ещё пел. Я играл в группе Trust в 79-м или 80-м году, и в итоге мы поехали в тур с Maiden; это было самое большое количество времени, которое я провёл с ними. Но я познакомился с Iron Maiden в 1979 году на их самом первом европейском концерте.

Я играл в другой группе под названием McKitty — это было до Trust — мы гастролировали в одном составе. Был один концерт, и тогда я впервые встретил Steve'a Harris'a (басиста) и всю банду. Это было трио, и у гитариста взорвался усилитель, поэтому Charlie Tumahai — он был басистом — и я сыграли импровизированное соло, а Steve стоял сбоку от сцены, и он сказал, что никогда в жизни не видел ничего подобного. Так что он запомнил это, и когда с Клайвом что-то пошло не так, тот факт, что я гастролировал с ними и подружился с ними во время тура Trust, я был первым барабанщиком, который пришёл на ум.

И вот что странно: я возглавил магазин Клайва, а позже в том же году, кажется, в 83-м или 84-м, Клайв записал альбом с Trust. Не так много людей знают об этом».

NICKO McBRAIN Looks Back On Joining IRON MAIDEN -



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КомментарииСкрыть/показать 11 )

hansi_hrb


15 сен 2021, 14:55		клайв играл интереснее

olly71


15 сен 2021, 15:19		Клайв не потянул бы партии на альбомах с 1986 г и дальше .

Jack of Diamonds


15 сен 2021, 15:21		клайв играл интереснее [2]

hansi_hrb


15 сен 2021, 15:54		Клайв не потянул бы партии на альбомах с 1986 г и дальше .
------------------
да они там не намного сложнее, и потом люди ведь развиваются.

НELLECTOR


15 сен 2021, 17:16		Да, жаль Клайв быстро сторчался и заболел.
У Ди Снайдера в Desperado тоже хорошо отстучал.

Darkside.ru Member

Starbreaker


15 сен 2021, 17:34		У Клайва, по его собственным воспоминаниям, уже в конце 80-ых (как раз где-то после Desperado) начался тремор, который уже через несколько лет привёл к ситуации, когда он не мог удержать в руках палочки.
Так что его бы в любом случае уволили из Мейден, только на пять лет попозже.

НELLECTOR


15 сен 2021, 17:58		>>>Так что его бы в любом случае уволили из Мейден

Кстати, да.

hansi_hrb


15 сен 2021, 18:43		не знал. Но стиль он имел конечно необычный

streame


15 сен 2021, 18:56		Я никогда не понималд людей, которые ставят Клайва выше Нико. Просто сравните оригинальную партию Клайва в Hallowed Be Thy Name и то, как ее играет МакБрейн. Разница колоссальна. Отчасти из-за игры Нико я слушаю эту песню исключительно в концертной записи

Психиатр Илья Ильич


15 сен 2021, 19:51		Нико и Ларс - самые беспонтовые барабанщики.

gravitgroove


15 сен 2021, 22:51		всмысле? :) Свинг в металле и до него Билл Уоpд часто пpактиковал.

"Клайва в Hallowed Be Thy Name и то, как ее играет МакБрейн. Разница колоссальна."

Нико более технически стабилен, Баpp был более изобpетательный и склонялся к импpoвизации. Сpавнивать их из-за вывески как-то стpанно.

Ну и как-то его даже именитые удаpники в этом плане ставят выше. Но Нико (еще pаз) пpoсто стабилен и вынослив в его возможностях. Ничем не более виpтуозен глобально.


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