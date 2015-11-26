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NICKO McBRAIN — о появлении в IRON MAIDEN



NICKO McBRAIN в рамках недавнего интервью рассказал о том, как появился в составе IRON MAIDEN:



«Я участвовал в туре с Maiden в рамках альбома "Killers" (в 1981 году). Когда вышел альбом "Killers", Adrian (Smith / гитара) только присоединился к группе, а Paul Di'Anno всё ещё пел. Я играл в группе Trust в 79-м или 80-м году, и в итоге мы поехали в тур с Maiden; это было самое большое количество времени, которое я провёл с ними. Но я познакомился с Iron Maiden в 1979 году на их самом первом европейском концерте.



Я играл в другой группе под названием McKitty — это было до Trust — мы гастролировали в одном составе. Был один концерт, и тогда я впервые встретил Steve'a Harris'a (басиста) и всю банду. Это было трио, и у гитариста взорвался усилитель, поэтому Charlie Tumahai — он был басистом — и я сыграли импровизированное соло, а Steve стоял сбоку от сцены, и он сказал, что никогда в жизни не видел ничего подобного. Так что он запомнил это, и когда с Клайвом что-то пошло не так, тот факт, что я гастролировал с ними и подружился с ними во время тура Trust, я был первым барабанщиком, который пришёл на ум.



И вот что странно: я возглавил магазин Клайва, а позже в том же году, кажется, в 83-м или 84-м, Клайв записал альбом с Trust. Не так много людей знают об этом».

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