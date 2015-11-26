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Iron Maiden

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24 апр 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

21 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED продолжают сотрудничество

13 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN переносят тур

2 апр 2021 : 		 Симфонический IRON MAIDEN
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Новая песня IRON MAIDEN



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"Stratego", новая песня группы IRON MAIDEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Senjutsu", выход которого запланирован на третье сентября в следующих вариантах:

* Standard 2CD Digipak
* Deluxe 2CD Book Format
* Deluxe heavyweight 180G Triple Black Vinyl
* Special Edition Triple Silver And Black Marble Vinyl (Details to follow)
* Special Edition Triple Red and Black Marble Vinyl (Details to follow)
* Super Deluxe Boxset featuring CD, Blu Ray and Exclusive Memorabilia
* Digital album [streaming and download]

Трек-лист:

01. Senjutsu (8:20) (Smith/Harris)
02. Stratego (4:59) (Gers/Harris)
03. The Writing On The Wall (6:13) (Smith/Dickinson)
04. Lost In A Lost World (9:31) (Harris)
05. Days Of Future Past (4:03) (Smith/Dickinson)
06. The Time Machine (7:09) (Gers/Harris)
07. Darkest Hour (7:20) (Smith/Dickinson)
08. Death Of The Celts (10:20) (Harris)
09. The Parchment (12:39) (Harris)
10. Hell On Earth (11:19) (Harris)

Hear New IRON MAIDEN Song 'Stratego'








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КомментарииСкрыть/показать 8 )

father


20 авг 2021, 00:20		Нормальная песня, характерная для позднего (2010 и далее) творчества группы. На концертах наверняка будет круто качать

Артур Коури


20 авг 2021, 00:21		Интересная тема

Alexiron79


20 авг 2021, 00:28		Тема хорошая, но только на yuotube качество не очень, и еще один соляк в копилку))) Уже второй на альбоме, качнул нормальное качество, разница огромная !!!

Vitalz


20 авг 2021, 00:33		Песня уровня Trooper. Вот увидите, со временем будет такой же классикой.

gravitgroove


20 авг 2021, 00:51		да не будет она такой же культовой, как the Trooper или Aces high. Это в лучшем случае что-то типа темы с BNW или TFF, что не так уж и плохо для 60 летних тpубадуpoв.

Mad Katz


20 авг 2021, 01:03		Писались по жизни крайне неряшливо, но к туру допиливали и живьём получался ништяк. Ещё буквально лет 15 назад. Нынешнее мутнопердячее шоу годится только для клёвых фоточек, заливания шаров синькой и выгула региональных тёлок в порядке шок ивента. То-есть лучше чем сейчас не будет, проверено.

Jack of Diamonds


20 авг 2021, 01:08		Нормально, получше будет Надписей

kiol1


20 авг 2021, 02:23		Ерунда.


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