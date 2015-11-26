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Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN : «Нет никаких сомнений в том, что это влиятельная, весомая группа»



Президент и исполнительный директор Зала славы рок-н-ролла Грег Харрис ответил на критику со стороны поклонников рока по поводу того, что рэпер Jay-Z будет введён в Зал славы в этом году, а IRON MAIDEN остались без внимания.



Несмотря на то, что артисты могут быть включены в Зал славы рок-н-ролла через 25 лет после выхода их первого альбома или сингла, такие культовые хард-рок- и металл-группы, как IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST и MOTÖRHEAD ещё не были признаны этой организацией, которая включила GUNS N' ROSES в первый год, когда группа получила на это право.



На вопрос о том, считает ли он, что IRON MAIDEN достойны быть введёнными в Зал славы, Харрис ответил Джо Року с радиостанции WBAB:



«Нет никаких сомнений в том, что [IRON MAIDEN] — это влиятельная, весомая группа, и именно поэтому они были номинированы в этом году, наряду с 15 другими артистами и исполнителями, и когда были подсчитаны голоса, эти шесть [FOO FIGHTERS, Jay-Z, Тина Тернер, THE GO-GO'S, Кароль Кинг и Тодд Рундгрен] были лидерами. Так что мы не задаёмся вопросом, являются ли они важной группой, — они влиятельны и авторитетны.



Из тех, кто был номинирован на протяжении всей истории, более 80 процентов из них в конечном итоге были введены в Зал славы рок-н-ролла. Так что у каждого есть свои любимчики; у каждого есть артисты, которые повлияли на него или повлияли на других артистов. Так что если вы посмотрите на этот список, вы можете привести доводы в пользу всех этих людей, точно так же, как другие приводят доводы в пользу IRON MAIDEN».



На вопрос о том, как бы он ответил людям, которые говорят, что Зал славы рок-н-ролла правильнее было бы назвать Залом славы музыки, Харрис сказал:



«Я думаю, что суть в том, что люди любят то, что им ближе всего, и я думаю, что им нужно расширить своё представление о рок-н-ролле. Он разнообразен. Рок-н-ролл никогда не был просто четырьмя худыми парнями с длинными волосами и гитарами; он всегда был разнообразным... Мы принимаем такую интерпретацию, что это всё варианты рок-н-ролла. И я думаю, что под этим часто возникает вопрос о хип-хопе, потому что некоторые люди не являются его поклонниками. Ну, дело в том, что этот корабль уплыл. Мы включили в этот канон довольно много артистов. Это большой шатёр, и все под ним помещаются. Это настроение, это дух, и это рок-н-ролл».







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