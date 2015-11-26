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Iron Maiden

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17 май 2021 : 		 Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких сомнений в том, что это влиятельная, весомая группа»

13 май 2021 : 		 IRON MAIDEN и BREWDOG выпускают пиво

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13 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN переносят тур

2 апр 2021 : 		 Симфонический IRON MAIDEN

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5 мар 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

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25 ноя 2020 : 		 ADRIAN SMITH о раке BRUCE'а DICKINSON'а: «Тогда всё было мрачно»

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Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких сомнений в том, что это влиятельная, весомая группа»



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Президент и исполнительный директор Зала славы рок-н-ролла Грег Харрис ответил на критику со стороны поклонников рока по поводу того, что рэпер Jay-Z будет введён в Зал славы в этом году, а IRON MAIDEN остались без внимания.

Несмотря на то, что артисты могут быть включены в Зал славы рок-н-ролла через 25 лет после выхода их первого альбома или сингла, такие культовые хард-рок- и металл-группы, как IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST и MOTÖRHEAD ещё не были признаны этой организацией, которая включила GUNS N' ROSES в первый год, когда группа получила на это право.

На вопрос о том, считает ли он, что IRON MAIDEN достойны быть введёнными в Зал славы, Харрис ответил Джо Року с радиостанции WBAB:

«Нет никаких сомнений в том, что [IRON MAIDEN] — это влиятельная, весомая группа, и именно поэтому они были номинированы в этом году, наряду с 15 другими артистами и исполнителями, и когда были подсчитаны голоса, эти шесть [FOO FIGHTERS, Jay-Z, Тина Тернер, THE GO-GO'S, Кароль Кинг и Тодд Рундгрен] были лидерами. Так что мы не задаёмся вопросом, являются ли они важной группой, — они влиятельны и авторитетны.

Из тех, кто был номинирован на протяжении всей истории, более 80 процентов из них в конечном итоге были введены в Зал славы рок-н-ролла. Так что у каждого есть свои любимчики; у каждого есть артисты, которые повлияли на него или повлияли на других артистов. Так что если вы посмотрите на этот список, вы можете привести доводы в пользу всех этих людей, точно так же, как другие приводят доводы в пользу IRON MAIDEN».

На вопрос о том, как бы он ответил людям, которые говорят, что Зал славы рок-н-ролла правильнее было бы назвать Залом славы музыки, Харрис сказал:

«Я думаю, что суть в том, что люди любят то, что им ближе всего, и я думаю, что им нужно расширить своё представление о рок-н-ролле. Он разнообразен. Рок-н-ролл никогда не был просто четырьмя худыми парнями с длинными волосами и гитарами; он всегда был разнообразным... Мы принимаем такую интерпретацию, что это всё варианты рок-н-ролла. И я думаю, что под этим часто возникает вопрос о хип-хопе, потому что некоторые люди не являются его поклонниками. Ну, дело в том, что этот корабль уплыл. Мы включили в этот канон довольно много артистов. Это большой шатёр, и все под ним помещаются. Это настроение, это дух, и это рок-н-ролл».

ROCK AND ROLL HALL OF FAME CEO Says



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

hamster


17 май 2021, 12:10		Сказочный долбоёб.

Evil3062


17 май 2021, 12:16		ну и рожа, да он имбецил)

AlexTronenko


17 май 2021, 12:22		вот дятел же, по голосовалке IM на 4 месте, Foo Fighters на 5, та какого хера вы FF вместо IM включаете

timekiller61


17 май 2021, 12:22		На Маккафферти похож.

Darkside.ru Member

Starbreaker


17 май 2021, 12:25		> > > "вот дятел же, по голосовалке IM на 4 месте, Foo Fighters на 5, та какого хера вы FF вместо IM включаете"

Голосование в Интернете - это просто кость для широкой публики и немножко дополнительного пиара.
Оно ничего не решает и об этом честно пишут во всех условиях голосования, которые, конечно же, почти никто не читает)
Топ-5 артистов, которые побеждают в народном голосовании, просто получают +1 голос, который потом складывается с обычными голосами членов жюри.

CosmicBear


17 май 2021, 14:14		Мужик стелит как обычный президент и исполнительный директор. Отвечает и в то же время не отвечает на горячий вопрос "какого хрена?'.

dark_medieval_times


17 май 2021, 15:07		"На вопрос о том, как бы он ответил людям, которые говорят, что Зал славы рок-н-ролла правильнее было бы назвать Залом славы музыки" Вот с этого и надо было начинать менять название на другое, и не морочить всем окружающим мозги.

Freestyler90


17 май 2021, 15:49		"Топ-5 артистов, которые побеждают в народном голосовании, просто получают +1 голос, который потом складывается с обычными голосами членов жюри"

Ты хотел сказать членососов жюри) Ведь это они у них в не милости получается

НELLECTOR


17 май 2021, 16:17		Тварь седобровая.


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