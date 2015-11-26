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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN: «Два года никто не слышал альбома»



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BRUCE DICKINSON в рамках недавнего интервью рассказал о том, как ему и его коллегам по группе удалось держать детали своего нового альбома "Senjutsu" в секрете более двух лет после того, как он был доделан в начале 2019 года во время перерыва в туре "Legacy Of The Beast". На вопрос, как он избежал искушения пересмотреть и потенциально изменить звучание песен в ожидании выхода альбома, он сказал:

«О, у нас не было к нему доступа — вот так просто. Ни у кого из нас не было копии альбома, потому что мы знали, что нам придётся какое-то время повременить с выпуском, и мы были просто параноиками по поводу безопасности, Интернета и людей, которые его могли украсть. Как только вы позволяете записи быть услышанной кем-либо, вы рискуете, что она утечёт, понимаете? Так что по сути кроме меня и Steve'а [Harris'a, басистa MAIDEN], никто из группы его не слышал, потому что они все разъехались по домам [после завершения сессий записи]. Мы смикшировали его, и я был в студии, когда мы заканчивали последний трек. Мы со Steve'ом сидели и слушали микс, мы слушали микс ещё раз, а потом всё закончилось. И в следующий раз я услышал альбом — да, пару лет спустя».

На вопрос, хотел ли он вообще слушать "Senjutsu" в течение этого времени, Bruce сказал:

«Да, конечно, было любопытно. Ты думаешь: "Я бы хотел послушать", но ни у кого не было копии — ни у кого. Я имею в виду, что у Steve'а, я думаю, была копия, и одна копия была заперта где-то на защищенном ноутбуке. И когда он сводил концертный альбом "Nights Of The Dead", который мы выпустили, я зашёл к нему, пока он его сводил, и сказал: "Знаешь что, пока ты здесь, может, нам просто прокрутить альбом?" И он сказал: "Да. Давай. И мы послушали его лишь раз, мы поставили его и подумали: "А ведь это чертовски хорошо".

У меня была копия, своего рода копия низкого разрешения [первого сингла] "The Writing On The Wall", которую мне переслали, потому что когда я делал раскадровку [для клипа], и я сказал: "Хорошо, я знаю, что написал слова, но я не могу вспомнить каждую ноту всех битов, которые идут в середине. Мне на самом деле нужна копия этой чёртовой песни, если мы собираемся делать сюжетную линию или раскадровку для клипа". И они ответили: "О, тогда ладно. Но да, мы были очень, очень строги в плане безопасности».

IRON MAIDEN





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