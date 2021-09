сегодня



Барабанщик IRON MAIDEN выбрал своего рок-бога



Барабанщик IRON MAIDEN Nicko McBrain в программе "The Rock Show With Johnnie Walker" в разделе «Бог рока» назвал имя барабанщика THE BEATLES Ringo Starr'а:



«Я выбрал Ringo, потому что он был самым первым барабанщиком, который реально повлиял на меня в моём жанре музыки. Я начал слушать Дэйва Брубека, когда услышал игру Джо Морелло, но всё-таки первым моим героем был Ringo. Когда мне было 12 лет — а на самом деле мне было 11 — у меня в спальне висел плакат с Ringo. Он смотрел на левую сторону своей барабанной установки поверх хай-хэтов, и я каждую ночь ложился спать с мыслью: "Вот это человек. Вот на кого я хочу быть похожим". И он действительно послужил началом моей карьеры барабанщика. Ещё одна вещь — я встретился с ним три года назад, когда он играл здесь, в Форт-Лодердейле. — впервые за все эти годы я встретился со своим героем».







+2 -0



просмотров: 717