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Iron Maiden

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|||| сегодня

Дональд Трамп исполняет IRON MAIDEN



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Lars Von Retriever выпустил новый ролик, в котором скомпилировал слова Трампа из разных речей под тексты известных исполнителей, — очередь дошла до композиции IRON MAIDEN Run To The Hills" — видео доступно ниже.

Ранее он уже делал подобные ролики с METALLICA, SLAYER, MEGADETH, SYSTEM OF A DOWN, MARILYN MANSON, RAGE AGAINST THE MACHINE и DISTURBED.

Watch DONALD TRUMP





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


24 июл 2020, 11:29		Пасип, паржал)
Столько монтажных склеек не видел даже у Йонаса Акерлунда.


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