сегодня



Дональд Трамп исполняет IRON MAIDEN



Lars Von Retriever выпустил новый ролик, в котором скомпилировал слова Трампа из разных речей под тексты известных исполнителей, — очередь дошла до композиции IRON MAIDEN Run To The Hills" — видео доступно ниже.



Ранее он уже делал подобные ролики с METALLICA, SLAYER, MEGADETH, SYSTEM OF A DOWN, MARILYN MANSON, RAGE AGAINST THE MACHINE и DISTURBED.













+2 -0



( 1 ) просмотров: 482