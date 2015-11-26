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Iron Maiden

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IRON MAIDEN и BREWDOG выпускают пиво



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Осенью 2021 года BREWDOG представит пиво IPL Hellcat, которое было создано в сотрудничестве с IRON MAIDEN.

«Мы очень рады сотрудничать с такой всемирно известной рок-группой, как IRON MAIDEN, — говорит Джеймс Уотт, генеральный директор и соучредитель BrewDog. — IRON MAIDEN, как и BrewDog, сохранили дух независимости на протяжении всей своей звёздной карьеры. Hellcat — это хмелевой лагер с золотисто-дымчатым вкусом и хрустящим финишем — эпическое пиво, достойное этого масштабного сотрудничества».

BrewDog и IRON MAIDEN объединились, чтобы выпустить Hellcat — дерзкий IPL 6% ABV, в котором схлестнулись хмель и солод. Hellcat бушует цитрусовым ароматом с не менее агрессивной солодовой основой. В результате получился светло-золотистый IPL с невероятно сложным балансом. Как и всё пиво BrewDog, Hellcat является углеродно-отрицательным, и BrewDog удаляет вдвое больше CO2, чем требуется для его производства.

«Я долго искал идеального партнёра, с которым можно было бы выпустить свежее, захватывающее пиво в США, — отметил вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson. — Я давно являюсь поклонником BrewDog и не только из-за их пива, сколько из-за их позиции и стиля. Когда я встретился с командой BrewDog, мы обнаружили, что уважение взаимно и что вместе мы можем сделать бесспорно уникальное пиво!»

Пиво Hellcat, сваренное и продающееся исключительно в США, присоединяется к глобальному семейству пива Trooper, созданного вокалистом MAIDEN и любителем пива Bruce'ом Dickinson'ом и семейной пивоварней Robinsons Brewery. Пиво Trooper от IRON MAIDEN было выпущено в 2013 году, продано более 25 миллионов пинт по всему миру, оно экспортируется в более чем 60 стран. Семейство премиальных сортов пива Trooper развивалось и расширялось, включая стауты, лагеры, IPA и многое другое.

IRON MAIDEN And BREWDOG Unleash HELLCAT Collaboration



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Санчез


13 май 2021, 12:36		Как это интересно. очередная группа выпустит свое пиво, как это круто

Anubis


13 май 2021, 12:56		BrewDog делает классный эль Punk IPA. Мой фаворит среди подобной продукции.
Кстати, кто-нибудь пробовал пиво от Iron Maiden? У них уже довольно солидная линейка, есть из чего выбрать.

rassol


13 май 2021, 13:08		Я пробовал два сорта. Вкусно.

mamelli


13 май 2021, 13:42		Есть известная линейка пива Trooper, его варит контора Robinsons, продается и в России.
BrewDog - авторитетная контора, поддерживаю.

Санчез


13 май 2021, 13:52		mamelli, а гдже можно купить трупера?


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