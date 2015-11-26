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Вокалист IRON MAIDEN : «Опять за штурвал? Неее»



Вокалист IRON MAIDEN r Bruce Dickinson в интервью Associated Press сказал, что не собирается пилотировать самолет в рамках грядущего турне:



«О, нет, нет, нет, нет. Мы будем лететь, а я буду в хвосте. Эй, послушайте, мне 63 года — в августе мне будет 64. Знаешь, когда тебе стукнет 65, если ты пилот авиакомпании, то они просто отводят тебя в хвост и там расстреливают, верно? Так что я буду сидеть в конце самолета и побуду диванным аналитиком!»







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