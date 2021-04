сегодня



Симфонический IRON MAIDEN



Ulf Wadenbrandt, известный в России по выступлениям с группой АРИЯ, собрал 160 классических музыкантов для исполнения карантинной версии хита IRON MAIDEN "Fear Of The Dark".



«Многие мои коллеги по цеху со всего мира не имеют сейчас возможности выступать вместе и для зрителей, поэтому я собрал множества прекрасных оркестровых музыкантов и решил проверить, сможем ли мы что-то сделать вместе» — говорит инициатор. В итоге в проекте приняли участие музыканты Dortmund Philharmonic, Brazil, Norway, Russia, Spain, Sweden, Argentina, China и Christchurch Symphony Orchestra, New Zealand.



«Я хотел бы подчеркнуть, насколько важны музыка и культура в эти трудные времена. Музыка помогает людям чувствовать себя лучше и развиваться. Мы должны показать миру, что мы нужны и должны играть. Я собрала всех — от музыкантов абсолютно мирового класса и отличных учителей музыки до талантливых любителей и студентов музыкальных и культурных школ со всего мира. Я хочу показать ценность разнообразия и подчеркнуть, что в музыкальной экосистеме важен каждый человек!»













