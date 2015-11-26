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Iron Maiden

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30 мар 2021 : 		 IRON MAIDEN готовят что-то интересное

19 мар 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

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5 мар 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

13 фев 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

9 фев 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN выбирает рок-кумира

7 янв 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Получить второй шанс на возвращение было прекрасно!»

27 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Чтобы добиться успеха, надо посвятить себя чему-то одному»

16 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — о том, как Мартин Бёрч создал звучание группы

9 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN исполняет "Gangland"

1 дек 2020 : 		 Успехи в чартах IRON MAIDEN

25 ноя 2020 : 		 IRON MAIDEN в средневековом варианте

25 ноя 2020 : 		 ADRIAN SMITH о раке BRUCE'а DICKINSON'а: «Тогда всё было мрачно»

25 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Хотел бы я тело 20-летнего»

20 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN представляет новый релиз

19 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я услышал DEEP PURPLE, и моя жизнь изменилась»

17 ноя 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

6 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неприятен»

4 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о концертном альбоме: «Мне просто снесло башню»

3 ноя 2020 : 		 Фрагмент из концертного альбома IRON MAIDEN

28 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN добавили финальные даты выступлений в туре "Legacy Of The Beast"

6 окт 2020 : 		 Вышла книга IRON MAIDEN

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз IRON MAIDEN выйдет осенью

1 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN работали в студии

27 сен 2020 : 		 Акустические кавер-версии IRON MAIDEN
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Симфонический IRON MAIDEN



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Ulf Wadenbrandt, известный в России по выступлениям с группой АРИЯ, собрал 160 классических музыкантов для исполнения карантинной версии хита IRON MAIDEN "Fear Of The Dark".

«Многие мои коллеги по цеху со всего мира не имеют сейчас возможности выступать вместе и для зрителей, поэтому я собрал множества прекрасных оркестровых музыкантов и решил проверить, сможем ли мы что-то сделать вместе» — говорит инициатор. В итоге в проекте приняли участие музыканты Dortmund Philharmonic, Brazil, Norway, Russia, Spain, Sweden, Argentina, China и Christchurch Symphony Orchestra, New Zealand.

«Я хотел бы подчеркнуть, насколько важны музыка и культура в эти трудные времена. Музыка помогает людям чувствовать себя лучше и развиваться. Мы должны показать миру, что мы нужны и должны играть. Я собрала всех — от музыкантов абсолютно мирового класса и отличных учителей музыки до талантливых любителей и студентов музыкальных и культурных школ со всего мира. Я хочу показать ценность разнообразия и подчеркнуть, что в музыкальной экосистеме важен каждый человек!»

See IRON MAIDEN's 'Fear Of The Dark' Performed By 160 Orchestral Musicians From Around The Globe





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