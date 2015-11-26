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Iron Maiden

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19 сен 2021 : 		 Рекорды IRON MAIDEN в американских чартах

18 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ну любим мы длинное!»

17 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мы умеем хранить секреты»

16 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о работе с Kevin'ом Shirley

15 сен 2021 : 		 NICKO McBRAIN — о появлении в IRON MAIDEN

13 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN проиграли Дрейку

12 сен 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN исполняет PINK FLOYD

10 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN или DRAKE?

9 сен 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

9 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN выбрал своего рок-бога

9 сен 2021 : 		 THOMEN STAUCH и Co исполняют IRON MAIDEN

8 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Без дозы вас ждет печальный конец»

6 сен 2021 : 		 Эксклюзивный винил IRON MAIDEN

6 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN обещает много сюрпризов

3 сен 2021 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания

1 сен 2021 : 		 Вокалиста IRON MAIDEN удивляет, что многие не хотят принять дозу

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома IRON MAIDEN

30 авг 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN — о Чарли Уоттсе и Джои Джордисоне

29 авг 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Альбом готов уже как два года»

26 авг 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

23 авг 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с ASDA

20 авг 2021 : 		 Новая песня IRON MAIDEN

17 авг 2021 : 		 Новая версия клипа IRON MAIDEN

13 авг 2021 : 		 Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN: Трейлер

11 авг 2021 : 		 IRON MAIDEN обсуждают новый альбом

11 авг 2021 : 		 Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN
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|||| 19 сен 2021

Рекорды IRON MAIDEN в американских чартах



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По данным Billboard, свежий альбом IRON MAIDEN "Senjutsu" вошёл в чарты Billboard 200 на третьей позиции, что стало высочайшим достижением за всю историю группы. Британские легенды металла добивались четвёртого места со своими предыдущими альбомами: в 2015-м с "The Book Of Souls" и в 2010-м с "The Final Frontier".

IRON MAIDEN Has Highest-Charting Album Ever In U.S. With



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