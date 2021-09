19 сен 2021



Рекорды IRON MAIDEN в американских чартах



По данным Billboard, свежий альбом IRON MAIDEN "Senjutsu" вошёл в чарты Billboard 200 на третьей позиции, что стало высочайшим достижением за всю историю группы. Британские легенды металла добивались четвёртого места со своими предыдущими альбомами: в 2015-м с "The Book Of Souls" и в 2010-м с "The Final Frontier".







