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IRON MAIDEN проиграли Дрейку



Новая пластинка IRON MAIDEN "Senjutsu" не смогла обогнать новую работу канадского рэпера Дрейка и заняла вторую строчку в национальных чартах. В Ирландии альбом занял лишь третью строчку, проиграв не только Дрейку, но и Канье Уэсту.

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