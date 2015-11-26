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Iron Maiden

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IRON MAIDEN проиграли Дрейку



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Новая пластинка IRON MAIDEN "Senjutsu" не смогла обогнать новую работу канадского рэпера Дрейка и заняла вторую строчку в национальных чартах. В Ирландии альбом занял лишь третью строчку, проиграв не только Дрейку, но и Канье Уэсту.

IRON MAIDEN's Senjutsu Lands At #2 On UK Album Chart, #3 In Ireland



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КомментарииСкрыть/показать 34 )

НELLECTOR


13 сен 2021, 14:37		Забавно, что узнаёшь о существовании очередного говнорэпера лишь в новости про Iron Maiden, которые ему проиграли.

Ну ничего, Iron Maiden будут слушать тогда, когда эта Драка уже 30 лет как помрёт от передоза или в разборках со своими безмозглыми корефанами.

Darkside.ru Member

Starbreaker


13 сен 2021, 14:49		Мейнстрим рнб в лице Дрейка и Канье Веста уже сто лет как не имеет никакого отношения к гангста-ниггам из 90-ых.

Tomahawk


13 сен 2021, 14:59		>очередного говнорэпера

Дарксайд как всегда. Дрэйк - легенда и заслуженно обогнал старпёров, вот уже 15 лет натужно клепающих бессмысленное "чототам", шоб фаны не бухтели.

Санчез


13 сен 2021, 15:05		Starbreaker, эти двое никогда не были связаны с гангста рэпом из 90х, это хлюпики какие то.

Darkside.ru Member

Starbreaker


13 сен 2021, 15:09		Санчез
А я что написал?)

GrimDeadReaper


13 сен 2021, 15:20		Мощная заявка на говнарский комментарий года на Дарксайде. А потом HELLECTOR будет утверждать, что он не такой.
Настоящий интеллигент и эстет.

Sw0Rn


13 сен 2021, 15:24		Пазорищще

hansi_hrb


13 сен 2021, 15:27		Вполне заслуженно проиграли. Альбом Дрэйка поинтереснее будет.

gravitgroove


13 сен 2021, 15:31		Он даже им услугу оказал, что 2-еместо под именем Дpэйка - pеклама. Негpы купят pади интеpеса.

freeze2


13 сен 2021, 15:39		Нынешняя муз индустрия вся говно - старые сдулись, молодые не надулись.

Санчез


13 сен 2021, 15:39		Starbreaker, ну ты сказала "уже"

Санчез


13 сен 2021, 15:43		GrimDeadReaper, сильно

Санчез


13 сен 2021, 15:43		Tomahawk, дрейк не легенда, легенда - еминемы, снуп доги , айс кубы всякие и тому прочее

WahrandPhain


13 сен 2021, 15:44		плюсую к пожару из жоп говнариков. Хеллектор, что визгнул про ноунейма Дрейка - а ты что, следишь за рэпом и знаток стиля? Нет. Так зачем ты высказываешься за этот жанр?) Альбомы Дрейка вообще то становятся платиновыми еще с 2010, нормальный такой ноунейм. А теперь порвись окончательно и скажи, что платиновый статус ничего не значит)

father


13 сен 2021, 15:58		Хэлл красавчик, нормально набросил:)

Jotun


13 сен 2021, 16:16		Альбом Дрейка - говно, кстати.
Но и платить за новый Айрон Мейден я бы не стал.
Разве что для полной коллекции докуплю.

R0ck_N_R0lla


13 сен 2021, 16:18		Дрейку кто то хуй выбрил на лбу. типа "хуй этим Мэйденам, пусть все видят"

НELLECTOR


13 сен 2021, 16:22		Да вы ебанутые все штоле?
Самцы, бля.
Вы семиклассницы страные со своим прогрессив рэпчиком и платинашотозначит.

Берут сраный детско-бабский мейнтсрим и лечат меня.

ПОЗОР!

Тьфу бля, куда я попал.

Svarg_1349


13 сен 2021, 16:42		"Альбомы Дрейка вообще то становятся платиновыми еще с 2010, нормальный такой ноунейм"

Да вообще похуй, что там становится платиновым, сейчас только такое говно в чартах и становится платиной. И речь вовсе не о том, что рокеры против попсы, а в том что лейблы вкладывают в раскрутку такого плана контента преимущественно больше и ротируют его везде, так как это гарантированно отобьет затраты. Вклад Дрейка в мировую поп-культуру, даже в качестве феномена равен примерно нулю, как собственно и всех других артистов с чартов, делающих сезонную попсу для летних кофеен.

Ну и на правах чувака, слушающего хип-хоп скажу, что есть сейчас гораздо более достойные и крутые его представители: Ho99o9, Clipping, Death Grips, Ghostemane, dälek, Chris Travis, Night Lovell, Danny Brown, Kendrick Lamar, Killstation. Список можно продолжать долго.

НELLECTOR


13 сен 2021, 16:51		>>>делающих сезонную попсу для летних кофеен.

Прелестно, браво)

deathstar777


13 сен 2021, 16:54		Неплохо, бо человечество в целом дерьмецо.

НELLECTOR


13 сен 2021, 16:56		При этом у нас тут на сайте есть коллеги, которые уплетают эту сезонную дрянь за обе щёки и потом рассуждают о том, какой роцк уже старческий и никакой.
Да это ж клоунада, говноедство с бессмысленной ухмылкой на лице.
Вы ж позоритесь.
Вам видимо ещё просто никто не сказал, какое это палево. Ну, вот я говорю.

Ну ладно, нравится Драка, есть такой битый пиксель у вас. Так скрывайте лучше. От приличных людей. Слушайте себе потихоньку.

Svarg_1349


13 сен 2021, 17:14		С рок-музыкой сейчас все окей, люди ходят на концерты и покупают винил с мерчем исправно. Металлисты по количеству фестивалей и объема продаваемого мерча, абсолютные лидеры в мире. Но вот вы можете представить себе скейтеров, школьников или пафосных телок, гуляющих в футболках Дрейка? Я вот никогда таких не видел. А в футболках Iron Maiden? Легко! Даже если не уходили дальше топ пять треков из спотифая. Это говорит о многом, что метал был и остается музыкой для крутых и молодых (простите за каламбур) и музыкой вне времени.

Будет ли Дрейк через двадцать лет петь эти песни и праздновать юбилей? Сомневаюсь.

ElectricRetard


13 сен 2021, 17:17		Так скрывать нужно и то и другое. Слушать говнарских старперов не менее стыдно, чем Дрейка, ты вот чего не понимаешь.

Darkside.ru Member

Starbreaker


13 сен 2021, 17:33		> > речь вовсе не о том, что рокеры против попсы

Кек, самое смешное, что речь как раз исключительно об этом)

Darkside.ru Member

Starbreaker


13 сен 2021, 17:35		Ну и если сегодняшнюю молодежь вы не представляете в дрейковском мерче, но представляете в мейденовском - у меня возникают резонные вопросы с какой молодежью вы соприкасаетесь.

Orgik


13 сен 2021, 17:40		Реп - калллллл

НELLECTOR


13 сен 2021, 17:42		>>>с какой молодежью вы соприкасаетесь

Чур меня с этим соприкасаться)

>>>слушать говнарских старперов не менее стыдно

Биттлз? Бич Бойз? Сектор Газа? Цоя?
Так я и не слушаю.

Darkside.ru Member

Starbreaker


13 сен 2021, 17:48		На самом деле, безотносительно Дрейка, которого считаю лютейшим говнищем - погрязать в прошлом, ностальгии, "молодёжь тупая а в наше время была музыка", вот что стыдно.
Ну лично мне стыдно было бы) даже не только стыдно, а страшновато.
Следующий этап - это бабки у подъезда.

Svarg_1349


13 сен 2021, 17:59		"у меня возникают резонные вопросы с какой молодежью вы соприкасаетесь"

Преимущественно ту, которую вижу в скейт-парках, вроде Парка Горького или арт-пространствах вроде Авиатора, где сейчас находятся Успех и Панк Фикшн. Ну и ту которую встречаю на фестивалях вроде Боли, MMW или Формы.

Сейчас правда в моду дико вошли футболки Mayhem, Burzum и Darkthrone. Носят их ничуть не хуже, чем с Кобейном.

EvgenBriden


13 сен 2021, 18:01		Как по мне, то стыдно слушать ту музыку, которая тебе не нравится, и с умным видом восхвалять её)

Не открою Америку, но мэйнстрим он та то и мэйнстрим, что продаётся лучше)

У всех разные критерии оценки качества музыки, кому-то подавай замечательные мелодии, кому-то качёвые жирнющие риффы, кому-то исключительно качественный вылизанный звук, кому тексты... а кому и первые места в чартах и просмотры на ютьюбах. Мне вот например пох на тексты, поэтому я слушаю только то, где нравится непосредственно музыка, аранжировки и т.д. Поэтому во всяких рэпах и прочих, простите, Цоях не нахожу ничего для себя интересного. А вот в Мэйденах нахожу, и следуя своей логике совсем не пойму, чего же мне стыдиться?)

Darkside.ru Member

Starbreaker


13 сен 2021, 18:07		Ну такая подборка чот мне кажется в духе "я вчера на дарксайде спросил кто такая беляш, мне сказали какое-то проходящее говно, никто не слушает вообще".
Недавно как раз гулял в ПГ, в выходные не в скейтпарке конечно, а просто - готов любые деньги поставить, что в элемннтарном опросе парней и девчонок до тридцати "что это за группа" все присты, мейдены и прочие динозавры кроме разве что битлов квинов и избранных до сих пор актуальных небожителей, соснут у дрейка, викенда и прочих беляшей очень капитально)

Darkside.ru Member

Starbreaker


13 сен 2021, 18:14		> Как по мне, то стыдно слушать ту музыку, которая тебе не нравится, и с умным видом восхвалять её)

Если ко мне, то я говорил не об этом)
Я считаю стыдным не быть в курсе происходящего и не понимать кто такой Дрейк в принципе.
А уж применять к нему реперские стереотипы тридцатилетней давности - это вообще)

graillyc


13 сен 2021, 18:18		После битлов в одном ряду с сектором газа стало уже совсем смешно, спасибо

-> Ho99o9
А вот тут плюсую


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