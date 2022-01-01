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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 24
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Iron Maiden

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4 апр 2022 : 		 NICKO MCBRAIN исполнил IRON MAIDEN

28 мар 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — об уходе из коллектива

11 мар 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не планируем уходить на покой»

27 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступлением включают песню UFO

18 фев 2022 : 		 Юбилейное издание IRON MAIDEN

14 фев 2022 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

7 фев 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — об уроках пандемии

1 фев 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Тексты песен у меня за кулисами!»

31 янв 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты как фанера — с каждым годом всё толще!»

29 янв 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Опять за штурвал? Неее»

26 янв 2022 : 		 Самая недооценённая тема IRON MAIDEN — это... отвечает Bruce!

19 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить в туре альбом "Senjutsu" целиком

13 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN рассказал об идее для сцены предстоящего тура

28 дек 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?»

24 дек 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

24 дек 2021 : 		 Узри Эдди в небесах. Но это не точно

18 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Ожидания фанатов — только их проблемы»

17 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN сыграл новую песню

14 дек 2021 : 		 Фигурки IRON MAIDEN выйдут зимой

3 дек 2021 : 		 Новая статуя IRON MAIDEN

2 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN добавили 30 концертов к туру

1 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с MARVEL

17 ноя 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

16 ноя 2021 : 		 IRON MAIDEN помогли Warner набрать миллиард

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29 окт 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN — о сатанинском имидже в рок-музыке
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NICKO MCBRAIN исполнил IRON MAIDEN



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NICKO MCBRAIN исполнили IRON MAIDEN вместе с TITANIUM TART в рамках концерта 31 марта в Brass Mug, Tampa, Florida — видео доступно ниже.

Watch: NICKO MCBRAIN Performs IRON MAIDEN Classics With TITANIUM TART In Tampa














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