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Iron Maiden

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23 авг 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с ASDA

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13 авг 2021 : 		 Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN: Трейлер

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19 июл 2021 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

13 июл 2021 : 		 IRON MAIDEN приглашают

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Вокалиста IRON MAIDEN удивляет, что многие не хотят принять дозу



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Bruce Dickinson в рамках недавнего интервью ответил о состоянии здоровья:

«Я в полном порядке. Никогда не сомневался, что так и будет. Я хочу сказать, что все, кого я знаю, сделали обе прививки. Я вполне доволен этим. Знаете, у всех нас не выросли лишние головы, никто не захотел вдруг прижаться к антеннам телефонных вышек 5G или выразить готовность пойти на поводу у Билла Гейтса. Так что все эти вещи я считаю в значительной степени мифом. Так что да — я в полном порядке».

Далее он посетовал на нерешительность в отношении медицинских и научных рекомендаций, включая вакцину против COVID-19:

«Я, честно говоря, считаю невероятным, что некоторые люди всё ещё сопротивляются [вакцинации], но это нормально. Я искренне не понимаю, что такое маска. Это не значит, что вы должны постоянно ходить в масках, но это просто такая информированность. Очевидно, что они помогают. И если они помогают, то почему бы и нет? Я имею в виду, что это за безумие? Я этого не понимаю. Ничего особенного, честно говоря. Есть гораздо более странные вещи, из-за которых можно расстроиться, и которые, возможно, довольно серьёзны, понимаете?».

Bruce подчеркнул, что хотя вакцины исключительно эффективны в предотвращении смертей и тяжёлых заболеваний от коронавируса и его известных разновидностей, они далеко не гарантируют полного предохранения от инфекции:

«Большинство людей, прошедших вакцинацию, заболевают почти наверняка дельта-вариантом, потому что это 100 % доминирующий вариант практически везде. Поэтому люди, которые относятся к этому скептически, скажут: "О да, да, но ты всё равно заразился". Я отвечаю: "Да, я всё равно заразился". Я верю — и я подчеркиваю, что это вера, потому что я не могу доказать, что я не заболел бы сильнее, если бы не сделал прививку. Доказательств этому нет. Единственная причина, по которой я мог бы это доказать, это если бы я не сделал прививку и очень, очень сильно заболел, то тогда я смог бы обратиться ко всем этим критикам вакцин и сказать: "Ну вот, видите. Видите? Я говорил вам, что был прав. Я действительно болен".

Я хочу сказать, что с такими людьми невозможно спорить, потому что их факты основаны на иных фактах, чем у остальных. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к политике. Я не думаю, что люди верят в такие вещи из-за политики. Они верят в это из-за своего психологического склада. У них есть потребность верить в подобные вещи. И на самом деле это похоже на то, как люди каждый год ходят и сидят на вершине горы и ждут конца света. А конец света не наступает. Но меняют ли они свои убеждения? На самом деле нет. Это укрепляет их в мысли: "Да, мы всё время были правы. Конец света обязательно наступит, просто не в этом году". Видите? Весь остальной мир против нас". Так думают некоторые люди. Это их менталитет. И вы, вероятно, не сможете его изменить. Но остальным я бы посоветовал просто сделать прививку. И если вы заболеете, то не очень сильно. Это будет просто как лёгкая форма гриппа».

IRON MAIDEN



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Corpsegrinder04


1 сен 2021, 18:43		Послушал последний альбом. Примерно на уровне предыдущего, но никаким BNW тут и рядом не пахнет, как тут кто-то писал, что песни похожи.
Если судить по творчеству за последние 20 лет, то на четверочку из пяти. Если за всю историю то на 3-. Но на пару песен даже мастурбнул, чего не было со времён Dance of Death.

gravitgroove


1 сен 2021, 19:01		"кто-то" писал (и таких было немало) о конкpетной песне, а не о целом альбоме.

Corpsegrinder04


1 сен 2021, 19:19		В стратего был двухсекундный кусок из номада. Так тут таких кусков на всём альбоме, и с Дэнс оф Дэт и с Виртуала и ещё куча всяких тем, почему то эпоху Блэйза больше вспоминаю.

Jack of Diamonds


1 сен 2021, 19:57		он обрывками икс фактор и вопрос жизни напоминает, но интересней предыдущего, который вообще в копипасту скатывался иногда


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