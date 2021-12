сегодня



Барабанщик IRON MAIDEN сыграл новую песню



Nicko McBrain четвертого декабря отыграл сет из классики IRON MAIDEN вместе с TITANIUM TART на 12 вечеринке Rock N Roll Ribs, и, помимо прочего, исполнил новую композицию "The Writing On The Wall".



















