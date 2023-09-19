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Iron Maiden

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|||| 19 сен 2023

BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World»



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BLAZE недавно поговорил с Metal Hammer о своей карьере и временах в IRON MAIDEN — небольшие выдержки доступны ниже:

Давайте признаем, что Bruce Dickinson — это абсолютный эталон того, что значит быть фронтменом в хэви-металле. Он один из величайших вокалистов и исполнителей в любом жанре музыки, и тут он уходит из вашей любимой группы, а на его место берут этого идиота из Тамворта? Многие фанаты ненавидели меня из принципа. Есть процент фанатов, которые ненавидят меня до сих пор. Есть люди, которые даже никогда не слышали меня, но все равно ненавидят, потому что я не Bruce».

Отвечая на вопрос о том, как он чувствовал себя после увольнения из Maiden, Bayley не побоялся признаться, что, несмотря на то, что его уход сопровождался сохранением хороших отношений с остальными участниками группы, он был опустошен.

«Это было ужасно. Я строил планы относительно своей сольной карьеры: "Я вернусь с новым проектом, я использую все, чему научился в Maiden и в процессе написания песен с этими ребятами, это будет невероятно". А через пару часов я уже рыдал. В то время я не мог этого сказать, но я был уничтожен».

Кроме того, у Bayley спросили, слушал ли он альбом "Brave New World", то он ответил, что он не только слушал этот альбом, но он снова вызвал у него эмоциональное потрясение.

«Да, [я слушал его], и признаюсь, что я прям взрыднул. Это очень хороший альбом, но я знал, что если бы все сложилось иначе, я бы работал в студии с этими ребятами, я бы пел некоторые из этих песен. Было ощущение огромной потери, что очень сильно на меня подействовало».

BLAZE BAYLEY Says He




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19 сен 2023
gravitgroove
Фото подобрано очень толково.
Like!1
19 сен 2023
kircore
Многие лета дорогому Блейзу Саше Куку. А с Brave New World он кое-что и так спел, и очень замечательно.
Like!1
20 сен 2023
a
antoner
kircore, что именно?Есть ссылка?
20 сен 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
antoner, https://youtube.com/watch?v=Lju5yaKglr8

Blood Brothers имеется в виду.
Это одна из песен, над которыми он еще успел поработать в Мейден, которые потом вошли в BNW. Остальные - Dream of Mirrors, The Nomad и The Mercenary. Их он прилюдно не пел, демо-записи с сессий конца 90-ых тоже не публиковали, хотя их существование подтверждалось.
20 сен 2023
s
streame
Зато честно, его можно понять.

И к его чести, сольную карьеру он построил, писать крутые песни научился. Одним этим он вызывает уважение.
Like!3
20 сен 2023
P
Possessed
Сначала прочитал "Вздрызднул" .-_-
А по теме - с годам я понял, что The X Factor - один из лучших (да простят меня фанаты классики - если не самый лучший) альбомов Мейден. Логическое и более зрелое продолжение Fear"a, задавший вектор развития на всю дальнейшую карьеру группы.
Like!4
20 сен 2023
Corpsegrinder04
У Блейза первые три сольные альбома заткнут всё, что написали Мэйден после Dance of Death. Да и трилогия его 16-18-19 очень хороша. А у Мейден у меня до сих пор три любимых альбома. BNW, Somwere in Time и X factor, в котором Блейз соавтором кучи песен был.
Like!4  Dislike!1
20 сен 2023
D
Don Huan
Corpsegrinder04, первые сольники у Блэйза действительно хороши, но чтобы заткнуть то, чио сделали I'M после 2003 года... Перебор. согласен, насчёт любимых пластинок Девы.
Блейзу бесконечное уважение. Дядя много в жизни перенёс.
20 сен 2023
Corpsegrinder04
Don Huan, много ли Мейден песен играет на концертах с альбомов 03,06,10,15 ? У них что ни концерт, то обязательно пара тройка песен в поддержку последнего альбома, в каждом периоде соответственно. Там условно когда вышел Бук оф Соулс была пара тройка песен с него, и всё остальное 80-92 + 00. Вышел последний 2021 - там тоже самое пара тройка песен с него и остальное 80-92 + 00. Не играют они песни с альбомов после Брэйв Нью Ворлд, потому что нахер они никому не нужны.
Как были на их концертах 90% сета из 80-92 + 00 так и остались. Что они и играют уже на протяжении 23 лет по сути.
Покажите мне хоть один концерт, где хотя бы половина песен была бы из творчества 03-21. А это по сути половина срока существования группы.
Не надо самих себя обманывать. Iron Maiden до 2000-го включительно и после - в плане хитовости это разные группы. Но уважения ради не спорю, за первые 20 лет они столько хитов улётных написали, что по сути сейчас могут сочинять любую шляпу, всё будет простительно.
20 сен 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Corpsegrinder04, ты не очень хорошо знаком с сетами Мейден.
В любом туре в поддержку свежего альбома этому материалу они посвящают треть программы - от пяти до семи новых песен.
Никогда в жизни не было никаких "двух-трех" новых песен у них в альбомных турах. Точно так же как и сейчас они не играют две-три с Senjutsu, и в туре Book of Souls не играли две-три. Сейчас пять новых песен в программе, в 2016-17 было шесть.
И по поводу "покажите мне хоть один концерт" - тебе какой из трех десятков летних шоу 2010 года, к примеру, показать? Там больше половины после 00-ого.
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20 сен 2023
Corpsegrinder04
Starbreaker, а я тебе так же могу включить любое шоу 2010. Вот пожалуйста Iron Maiden live в Нью-йорке
The Wicker Man
Ghost of the Navigator
Wrathchild
El Dorado
Dance of Death
The Reincarnation of Benjamin Breeg
These Colours Don't Run
Blood Brothers
(started out with a Ronnie James Dio tribute)
Wildest Dreams
No More Lies
Brave New World
Fear of the Dark
Iron Maiden
Encore:
The Number of the Beast
Hallowed Be Thy Name
Running Free
Вот пожалуйста 2022 год

Intro - Doctor Doctor (UFO) • 2:49
Senjutsu • 7:37
Stratego • 15:40
The Writing On The Wall • 20:40
Revelations • 28:56
Bruce Speech • 35:30
Blood Brothers • 37:05
Sign Of The Cross • 44:23
Flight Of Icarus • 55:45
Fear Of The Dark • 1:00:04
Hallowed Be Thy Name • 1:08:15
The Number Of The Beast • 1:16:04
Iron Maiden • 1:21:09
Encore 1 :
The Trooper • 1:29:19
The Clansman • 1:33:54
Run To The Hills • 1:43:19
Encore 2 :
Churchill's Speech • 1:49:47
Aces High • 1:50:25
Outro - Always Look On The Bright Side Of Life (Monty Python) • 1:59:00

Не смеши людей. В ютубе просто на бум прописывайте любые шоу Iron Maieden и считайте в процентном соотношении песни 80-2000, и 03-21.
20 сен 2023
Corpsegrinder04
Corpsegrinder04, в Москву приезжали в 2016-м году. 5 песен с Бука, т.к только вышел по сути и 10 песен с 80-00. Где хоть одна песня с 03-10. А приехали бы условно году в 19-м с Бука вообще бы ни одной песни не было, ну м.б для приличия воткнули бы одну-две.
20 сен 2023
Corpsegrinder04
Corpsegrinder04, вот в Москву приезжали в 2011 -м с названием The Final Frontier Tour ёпт, в поддержку альбома 2010-го.
А ну-ка сет лист глянем:
01. Satellite 15... The Final Frontier
02. El Dorado
03. Two Minutes To Midnight
04. Coming Home
05. Dance Of Death
06. The Trooper
07. The Wicker Man
08. Blood Brothers
09. When The Wild Wind Blows
10. The Evil That Men Do
11. The Talisman
12. Fear Of The Dark
13. Iron Maiden
Encore:
14. The Number Of The Beast
15. Hallowed Be Thy Name
16. Running Free

Так что иди гуляй , тебе отрицалову что-то доказывать , только смеяться.
Like!2
20 сен 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Corpsegrinder04, когда и куда мне идти гулять я сам разберусь, без твоего участия.
Ты только что написал "когда вышел бук оф солс, было две-три песни с него", теперь у тебя их уже не две-три, а пять, а на самом деле их было шесть.
Так что, смени штаны, и попробуй опровергнуть хоть что-то из того, что я написал, а не что ты за меня додумываешь)
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20 сен 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Corpsegrinder04, " У них что ни концерт, то обязательно пара тройка песен в поддержку последнего альбома, в каждом периоде соответственно."

И сам же приводит сет-лист, в котором не две-три, а пять песен с последнего альбома, которые составляют треть программы, как я и указал.
Обосраться прилюдно, это твое новое хобби?) Лавры Олли покоя не дают?
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20 сен 2023
olly71
Почему Блэйз при известности которую он получил в Мэйден при крутых сольниках как миниму первых трёх при том что в жизни он очень хорошо ладит с людьми почему в итоге он стал коммерческим банкротом ? Мне не понятно .
20 сен 2023
father
olly71, потому что Блэйза скорее уважают за то, что он нормальный чувак, но его мало кто слушает. Я и сам, как бы дофига его не слушал когда-то (первые четыре альбома и концертник до дыр заслушаны), из последующих целиком слушал только King of Metal и Promise and Terror, остальные прям вот как-то никак.
20 сен 2023
Corpsegrinder04
olly71, потому что с Цвайзеном связался в своё время.
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20 сен 2023
R
Rutger
BNW - взрыднул
DOD - всплакнул
AMOLAD - всхлипнул
TFF - вздремнул
TBOS - всхрапнул
Senjutsu - вздрыхнул
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20 сен 2023
rassol
Rutger, вздрочнул?
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