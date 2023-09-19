19 сен 2023



BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World»



BLAZE недавно поговорил с Metal Hammer о своей карьере и временах в IRON MAIDEN — небольшие выдержки доступны ниже:



Давайте признаем, что Bruce Dickinson — это абсолютный эталон того, что значит быть фронтменом в хэви-металле. Он один из величайших вокалистов и исполнителей в любом жанре музыки, и тут он уходит из вашей любимой группы, а на его место берут этого идиота из Тамворта? Многие фанаты ненавидели меня из принципа. Есть процент фанатов, которые ненавидят меня до сих пор. Есть люди, которые даже никогда не слышали меня, но все равно ненавидят, потому что я не Bruce».



Отвечая на вопрос о том, как он чувствовал себя после увольнения из Maiden, Bayley не побоялся признаться, что, несмотря на то, что его уход сопровождался сохранением хороших отношений с остальными участниками группы, он был опустошен.



«Это было ужасно. Я строил планы относительно своей сольной карьеры: "Я вернусь с новым проектом, я использую все, чему научился в Maiden и в процессе написания песен с этими ребятами, это будет невероятно". А через пару часов я уже рыдал. В то время я не мог этого сказать, но я был уничтожен».



Кроме того, у Bayley спросили, слушал ли он альбом "Brave New World", то он ответил, что он не только слушал этот альбом, но он снова вызвал у него эмоциональное потрясение.



«Да, [я слушал его], и признаюсь, что я прям взрыднул. Это очень хороший альбом, но я знал, что если бы все сложилось иначе, я бы работал в студии с этими ребятами, я бы пел некоторые из этих песен. Было ощущение огромной потери, что очень сильно на меня подействовало».







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