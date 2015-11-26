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Iron Maiden

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7 янв 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Получить второй шанс на возвращение было прекрасно!»

27 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Чтобы добиться успеха, надо посвятить себя чему-то одному»

16 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — о том, как Мартин Бёрч создал звучание группы

9 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN исполняет "Gangland"

1 дек 2020 : 		 Успехи в чартах IRON MAIDEN

25 ноя 2020 : 		 IRON MAIDEN в средневековом варианте

25 ноя 2020 : 		 ADRIAN SMITH о раке BRUCE'а DICKINSON'а: «Тогда всё было мрачно»

25 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Хотел бы я тело 20-летнего»

20 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN представляет новый релиз

19 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я услышал DEEP PURPLE, и моя жизнь изменилась»

17 ноя 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

6 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неприятен»

4 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о концертном альбоме: «Мне просто снесло башню»

3 ноя 2020 : 		 Фрагмент из концертного альбома IRON MAIDEN

28 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN добавили финальные даты выступлений в туре "Legacy Of The Beast"

6 окт 2020 : 		 Вышла книга IRON MAIDEN

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз IRON MAIDEN выйдет осенью

1 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN работали в студии

27 сен 2020 : 		 Акустические кавер-версии IRON MAIDEN

14 сен 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я купил гитару у Dave'a»

14 сен 2020 : 		 Анимационный клип на песню IRON MAIDEN

8 сен 2020 : 		 Пивной бокс-сет от IRON MAIDEN

4 сен 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

2 сен 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о трёх гитаристах в IRON MAIDEN

31 авг 2020 : 		 Дебют IRON MAIDEN выйдет на цветном виниле

30 авг 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN
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Гитарист IRON MAIDEN: «Получить второй шанс на возвращение было прекрасно!»



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В рамках недавнего разговора с Cryptic Rock гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith ответил на вопрос о том, какой самый главный урок он вынес из жизни в туре:

«Хотел бы я тогда знать то, что знаю сейчас (смеётся). Вообще-то я в уникальном положении, потому что ушёл из IRON MAIDEN на девять лет, а потом вернулся. Когда я был в группе в первый раз, я был ещё ребёнком, правда. У меня не было никакого опыта вне группы, с которым можно было бы сравнить что угодно; у меня была очень интроспективный взгляд на мир, и я был в своём собственном небольшом мирке. Уход из группы, женитьба, рождение детей, управление домом и пребывание в реальном мире дают тебе другую точку зрения. Получить второй шанс снова присоединиться к группе было потрясающе. Наверное, во второй раз мне это понравилось больше, так что в этом отношении мне повезло. Я думаю, что во второй раз я смог вернуться и прогрессировать. Я больше наслаждаюсь этим только благодаря тому, что у меня есть возможность отдохнуть, получше узнать об этом и посмотреть на всё совершенно под другим углом».

IRON MAIDEN



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