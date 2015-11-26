сегодня



Гитарист IRON MAIDEN : «Получить второй шанс на возвращение было прекрасно!»



В рамках недавнего разговора с Cryptic Rock гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith ответил на вопрос о том, какой самый главный урок он вынес из жизни в туре:



«Хотел бы я тогда знать то, что знаю сейчас (смеётся). Вообще-то я в уникальном положении, потому что ушёл из IRON MAIDEN на девять лет, а потом вернулся. Когда я был в группе в первый раз, я был ещё ребёнком, правда. У меня не было никакого опыта вне группы, с которым можно было бы сравнить что угодно; у меня была очень интроспективный взгляд на мир, и я был в своём собственном небольшом мирке. Уход из группы, женитьба, рождение детей, управление домом и пребывание в реальном мире дают тебе другую точку зрения. Получить второй шанс снова присоединиться к группе было потрясающе. Наверное, во второй раз мне это понравилось больше, так что в этом отношении мне повезло. Я думаю, что во второй раз я смог вернуться и прогрессировать. Я больше наслаждаюсь этим только благодаря тому, что у меня есть возможность отдохнуть, получше узнать об этом и посмотреть на всё совершенно под другим углом».







+1 -0



просмотров: 761

