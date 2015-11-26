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Гитарист IRON MAIDEN : «Эдди изначально был мне несколько неприятен»



У гитариста IRON MAIDEN Adrian'a Smith'a в недавнем интервью спросили о его любимом образе маскота Эдди, на что он ответил:



«В ранние дни образы Эдди с окровавленными топорами заставляли меня чувствовать себя немного неловко, так как я думал, что это немного жестоко. По мере того, как мы становимся старше, образы становятся чуть более утончёнными, как, к примеру, на обложке альбома "Brave New World". Тут всё более обширно, и вы всё ещё можете использовать образы Эдди в более утончённой форме. Вот такие варианты мне куда больше по душе».







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