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Iron Maiden

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Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неприятен»



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У гитариста IRON MAIDEN Adrian'a Smith'a в недавнем интервью спросили о его любимом образе маскота Эдди, на что он ответил:

«В ранние дни образы Эдди с окровавленными топорами заставляли меня чувствовать себя немного неловко, так как я думал, что это немного жестоко. По мере того, как мы становимся старше, образы становятся чуть более утончёнными, как, к примеру, на обложке альбома "Brave New World". Тут всё более обширно, и вы всё ещё можете использовать образы Эдди в более утончённой форме. Вот такие варианты мне куда больше по душе».

ADRIAN SMITH Was



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КомментарииСкрыть/показать 12 )

sibterminator


6 ноя 2020, 16:37		Пока открывал думал: чего ж он на Ван Халлена взъелся. А тут маскот млин.

nabastak_


6 ноя 2020, 16:42		Аналогично )

HELLECTOR


6 ноя 2020, 16:48		Эдди: «Гитарист Эдриан Смит изначально был мне несколько неприятен»

Kiskenbassker


6 ноя 2020, 16:50		Мне тоже этот уродец неприятен, особенно на картинках с элементами расчленёнки, как на обложке "Seventh Son" или "X Factor". По-моему, такое изображение совершенно не соответствует музыкальному содержанию альбомов. На "Powerslave", "Virtual XI" или "Brave New World" - таки да, более утончённые образы.

ElectricRetard


6 ноя 2020, 16:53		Если на обложке Седьмого Сына расчлененка, то боюсь представить, что вы видите у всяких Каннибалов)

nabastak_


6 ноя 2020, 16:54		Я потому и не слушал мейденов в детстве. Вау, какие обложки, ща замес начнется... а там - пффф, попса какая-то.

Maestro vs


6 ноя 2020, 17:17		Люто, бешено ненавидел Эдди ещё с подростковых годов, с возрастом восприятие не изменилось. До сих пор кажется диким, что классную музыку группа предпочитает впихивать в клоунскую обёртку третьесортных фильмов ужасов (расчленёнка и натурализм, да).
Частенько священным долгом у настоящих митолистоф считается порассуждать на тему "говнарства" (сам этот термин тоже ненавижу и в дискуссиях не участвую), но вот Эдди для меня - сферическая предтеча говнарства в вакууме, то есть окружение музыки заведомо провокационными визуальными образами с расчётом на определённую целевую аудиторию с соответствующими мозгами.

gravitgroove


6 ноя 2020, 17:31		однако самая удачная обложка IM - это как раз-таки "Killers". Очень стильно, не смотря на сюжет. А потом уже идут Powerslave и Somewhere in time, хотя Piece of Mind довольно технично сделана по теням и цвету, но вот как раз она вообще мимо, лучше бы то, что для сингла the Trooper поместили на конверт альбома - тоже культовый образ и неплохо сделано в целом. Самый отстой из раннего по изображению - это конечно же первый альбом и the number of the beast, там всё карикатурное, хотя сюжетная задумка интересная, но всё равно как-то это выглядит по-детски совсем, будто более-менее способный к ИЗО школьник рисовал.

RomV


6 ноя 2020, 17:33		Обложка The X Factor омерзительна. Brave New World вообще лучшая у них в принципе. Powerslave ещё приемлема, может Dance Of Death была бы красивой, если бы доделали. Хотя, думаю, было бы достаточно и просто Эдди в круге без сброда по сторонам.

Petrovich Sexyy


6 ноя 2020, 17:50		Хз че там провокационного в Эдди

pal sanych


6 ноя 2020, 17:56		Плюсую Petrovich'а

Sw0Rn


6 ноя 2020, 17:57		Жорик лучше короче)


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