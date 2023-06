сегодня



Монополия от IRON MAIDEN



IRON MAIDEN совместно с Usaopoly (The Op Games) выпустят Monopoly: Iron Maiden Somewhere On Tour.



«Мы очень рады, что нам дали возможность сделать "Монополию" полностью посвященной Эдди. В истинно мэйденовской манере мы поручили нашему главному творцу, Akirant, оформить настольную игру и коробку с изображением некоторых из наших самых любимых Эдди во время гастролей. Игра наполнена присущим нам юмором (кто еще мог бы выкупить приятеля Nicko - Sooty?), даже фишки игроков будут отражать нашу уникальную историю (да, обезглавленный альбатрос!) и тот странный и удивительный мир, который мы разделяем с нашими поклонниками, и который они привыкли от нас ожидать!» — сказал на этот счет Rod Smallwood.







