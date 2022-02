18 фев 2022



Юбилейное издание IRON MAIDEN



По случаю сорокалетия с момента выпуска альбома IRON MAIDEN "The Number Of The Beast", 25 марта в независимых музыкальных магазинах появится кассетная версия этого альбома:



Side 1



01. Invaders



02. Children Of The Damned



03. The Prisoner



04. 22 Acacia Avenue



Side 2



01. The Number Of The Beast



02. Run To The Hills



03. Gangland



04. Hallowed Be Thy Name







просмотров: 274