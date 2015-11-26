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Iron Maiden

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18 фев 2022 : 		 Юбилейное издание IRON MAIDEN

14 фев 2022 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

7 фев 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — об уроках пандемии

1 фев 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Тексты песен у меня за кулисами!»

31 янв 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты как фанера — с каждым годом всё толще!»

29 янв 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Опять за штурвал? Неее»

26 янв 2022 : 		 Самая недооценённая тема IRON MAIDEN — это... отвечает Bruce!

19 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить в туре альбом "Senjutsu" целиком

13 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN рассказал об идее для сцены предстоящего тура

28 дек 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?»

24 дек 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

24 дек 2021 : 		 Узри Эдди в небесах. Но это не точно

18 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Ожидания фанатов — только их проблемы»

17 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN сыграл новую песню

14 дек 2021 : 		 Фигурки IRON MAIDEN выйдут зимой

3 дек 2021 : 		 Новая статуя IRON MAIDEN

2 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN добавили 30 концертов к туру

1 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с MARVEL

17 ноя 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

16 ноя 2021 : 		 IRON MAIDEN помогли Warner набрать миллиард

31 окт 2021 : 		 Раскрась IRON MAIDEN!

29 окт 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN — о сатанинском имидже в рок-музыке

25 окт 2021 : 		 Директора в школе Канады, который любит IRON MAIDEN, хотели уволить. Не вышло!

22 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER рассказал, как ему предлагали стать участником IRON MAIDEN

13 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых альбомов IRON MAIDEN

10 окт 2021 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN — о гитарах на "X-Factor"
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|||| 18 фев 2022

Юбилейное издание IRON MAIDEN



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По случаю сорокалетия с момента выпуска альбома IRON MAIDEN "The Number Of The Beast", 25 марта в независимых музыкальных магазинах появится кассетная версия этого альбома:

Side 1

01. Invaders

02. Children Of The Damned

03. The Prisoner

04. 22 Acacia Avenue

Side 2

01. The Number Of The Beast

02. Run To The Hills

03. Gangland

04. Hallowed Be Thy Name

IRON MAIDEN: 'The Number Of The Beast' 40th-Anniversary Commemorative Retro-Cassette Format Release Announced




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