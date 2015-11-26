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Iron Maiden

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5 мар 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

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Гитарист IRON MAIDEN — об участии в проекте HEAR 'N AID



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Гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith рассказал об участии в проекте HEAR 'N AID, в рамках которого 20 и 21 мая 1985 года 40 музыкантов (включая MÖTLEY CRÜE, JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, QUIET RIOT, TWISTED SISTER, BLUE ÖYSTER CULT) собрались в A&M Records Studios, Голливуд, Калифорния, для записи композиции "Stars", которая должна была помочь в сборе средств для борьбы с голодом в Африке и по всему миру:

«Ну я был знаком с Jimmy Bain'ом [тогдашним басистом DIO] и находился в Лос-Анджелесе, и он спросил, не хочу ли я принять участие в этом благотворительном проекте, так что нельзя было ответить "нет". Если честно, то я не стремился. Там были одни эти дроч... шреддеры, и все старались уделать друг друга, сыграв быстрее, тяжелее, а мне такое никогда не было интересно. Я сделал это, потому что меня попросил Jimmy, и это было ради благотворительности.

Мы с Dave'ом [Murray'ем, гитаристом IRON MAIDEN] приехали, и я сказал ему: "Я не особо хочу состязаться со всеми этим шреддерами..." Там были Vivian Campbell, Yngwie Malmsteen, и я подумал: "Господи Иисусе!", поэтому предложил: "А давайте вдарим по мелодике". Мы исполнили мелодическую линию в припеве, и Ронни, стоявший рядом, был невероятно этим удивлён. Он сказал: "Слава Богу. Я уже думал, что вы придёте и начнёте выдавать по сто нот в секунду, чтобы всех уделать. Я очень рад, что вы сделали что-то музыкальное".

Я любил Ронни. Он был хорошим человеком. Он был одним из тех единственных... Это было похоже на сцену из фильма о рок-музыке. В комнате, где стоял пульт, было полно фанаток. Там было человек тридцать, пока мы пытались работать, — я просто возненавидел всё. Я стиснул зубы и принялся за работу. Там были все эти цыпочки, люди, курящие косяки... Всё по олдскулу [смеётся]. Но вообще-то я сказал Jimmy: "У тебя очень хорошая песня". А он ответил: "Да, я знаю. Надо было записать её на наш альбом [DIO]". И он немного пожалел, что они не включили её в свой последний альбом, но она ушла на благотворительность».

По условиям контракта "Stars" выпустили в первый день 1986 года, она была доступна на кассете и виниле. Вдова Дио Wendy говорила несколько раз в интервью за последние годы, что пытается исправить эту ситуацию. По её словам, столь долгое переиздание связано с юридическими сложностями, и «надо быть очень аккуратными».

IRON MAIDEN








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

KillTimer


13 мар 2021, 13:15		Тут важно не забывать, что помимо «не хочу» еще существует «не могу»)

Jack of Diamonds


13 мар 2021, 13:23		из всех дрочеров там кстати, запомнились именно не они, а Дарма и Ожеда


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