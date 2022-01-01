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*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 10
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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN — об уходе из коллектива



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Bruce Dickinson в рамках разговорного концерта ответил на вопрос поклонников о том, почему решил покинуть группу почти тридцать лет назад:

«Честно говоря, я был удивлён не меньше других. Я не думаю, что люди тогда действительно верили в это. Я просто думал, что если я останусь с MAIDEN навсегда, то всё, о чем я буду знать, это то, каково это — быть в MAIDEN. А чтобы узнать, каково это — быть вне MAIDEN, нужно уйти, потому что если ты не уйдёшь, никто не будет воспринимать всерьёз то, что ты делаешь. Это всегда будет что-то из серии: "Боже мой. Он делает сольную запись. Пусть повеселится, а потом вернётся в IRON MAIDEN". Я ненавидел такие разговоры. Так что я подумал: "К чёрту. Я просто уйду". И люди говорили: "А что будет, если твоя [сольная] карьера не сложится?" Я отвечал: "Ну, это Бог или судьба, может, так будет лучше". И я говорил, что лучше [рискнуть] сейчас и сделать что-то другое в своей жизни, чем сидеть где-то в мире фантазий и в итоге превратиться в брюзгу».

BRUCE DICKINSON: Why I Quit IRON MAIDEN Nearly 30 Years Ago





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
28 мар 2022, 15:23
Ну дал возможность Блэйзу подзаработать денег и известности (и кстати Roy Z тоже благодаря Брюсу состоялся, да и Смит не потерялся в анналах истории, потому что с Брюсом поддерживал связь), а остальных поставил в ситуацию, когда пришлось писать крутые песни, а не ехать дальше на имени.


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