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Iron Maiden

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25 ноя 2020 : 		 IRON MAIDEN в средневековом варианте

25 ноя 2020 : 		 ADRIAN SMITH о раке BRUCE'а DICKINSON'а: «Тогда всё было мрачно»

25 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Хотел бы я тело 20-летнего»

20 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN представляет новый релиз

19 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я услышал DEEP PURPLE, и моя жизнь изменилась»

17 ноя 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

6 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неприятен»

4 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о концертном альбоме: «Мне просто снесло башню»

3 ноя 2020 : 		 Фрагмент из концертного альбома IRON MAIDEN

28 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN добавили финальные даты выступлений в туре "Legacy Of The Beast"

6 окт 2020 : 		 Вышла книга IRON MAIDEN

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз IRON MAIDEN выйдет осенью

1 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN работали в студии

27 сен 2020 : 		 Акустические кавер-версии IRON MAIDEN

14 сен 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я купил гитару у Dave'a»

14 сен 2020 : 		 Анимационный клип на песню IRON MAIDEN

8 сен 2020 : 		 Пивной бокс-сет от IRON MAIDEN

4 сен 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

2 сен 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о трёх гитаристах в IRON MAIDEN

31 авг 2020 : 		 Дебют IRON MAIDEN выйдет на цветном виниле

30 авг 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

21 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN представляет книгу

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я был шокирован смертью Мартина Бёрча»

17 авг 2020 : 		 Участники IRON MAIDEN, WHITESNAKE и EVANESCENCE записали кавер песни PAUL'а MCCARTNEY

16 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — о своей новой книге

12 авг 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы как футбольная команда, только посерьёзнее»
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|||| 25 ноя 2020

IRON MAIDEN в средневековом варианте



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Álvaro Galán опубликовал видео с прочтением хита IRON MAIDEN "Fear Of The Dark" в средневековом исполнении.

Medieval Bardcore Versions Of IRON MAIDEN's "Fear Of The Dark" And DIO's "Rainbow In The Dark" Streaming (Video)



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orthodox


26 ноя 2020, 00:58		Фигня какая-то, а не "средневековье". Просто тупо переигрывание с теми же гармониями, при этом похоже это всё на трактирную музыку 19 века.
Вот эстонцы Rondellus сделали в своё время реально "средневековый" трибьют Black Sabbath с учётом аутентичных инструментов и гармоний Средних веков 14 века, да ещё и на латынь тексты перевели:
https://www.youtube.com/watch?v=AX2y51ixsu8


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