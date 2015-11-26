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*Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих 68
*GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки» 56
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Iron Maiden

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13 фев 2021 : 		 Новый пазлы IRON MAIDEN

9 фев 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN выбирает рок-кумира

7 янв 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Получить второй шанс на возвращение было прекрасно!»

27 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Чтобы добиться успеха, надо посвятить себя чему-то одному»

16 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — о том, как Мартин Бёрч создал звучание группы

9 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN исполняет "Gangland"

1 дек 2020 : 		 Успехи в чартах IRON MAIDEN

25 ноя 2020 : 		 IRON MAIDEN в средневековом варианте

25 ноя 2020 : 		 ADRIAN SMITH о раке BRUCE'а DICKINSON'а: «Тогда всё было мрачно»

25 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Хотел бы я тело 20-летнего»

20 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN представляет новый релиз

19 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я услышал DEEP PURPLE, и моя жизнь изменилась»

17 ноя 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

6 ноя 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неприятен»

4 ноя 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о концертном альбоме: «Мне просто снесло башню»

3 ноя 2020 : 		 Фрагмент из концертного альбома IRON MAIDEN

28 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN добавили финальные даты выступлений в туре "Legacy Of The Beast"

6 окт 2020 : 		 Вышла книга IRON MAIDEN

2 окт 2020 : 		 Концертный релиз IRON MAIDEN выйдет осенью

1 окт 2020 : 		 IRON MAIDEN работали в студии

27 сен 2020 : 		 Акустические кавер-версии IRON MAIDEN

14 сен 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я купил гитару у Dave'a»

14 сен 2020 : 		 Анимационный клип на песню IRON MAIDEN

8 сен 2020 : 		 Пивной бокс-сет от IRON MAIDEN

4 сен 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

2 сен 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о трёх гитаристах в IRON MAIDEN
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|||| сегодня

Новый пазлы IRON MAIDEN



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Zee Productions анонсировали выпуск новых пазлов IRON MAIDEN — на этот раз будут доступны пазлы на основе оформления "The Trooper" (500 и 1000 элементов), "No Prayer For The Dying", "Fear Of The Dark", "The X Factor", "Virtual XI" и "The Book Of Souls".

Ранее были выпущены пазлы на основе оформления "Iron Maiden", "Killers", "Live After Death", "The Number Of The Beast", "Powerslave", "Somewhere In Time" и "Seventh Son Of A Seventh Son".

More IRON MAIDEN Jigsaw Puzzles To Be Released In April



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