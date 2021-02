сегодня



Новый пазлы IRON MAIDEN



Zee Productions анонсировали выпуск новых пазлов IRON MAIDEN — на этот раз будут доступны пазлы на основе оформления "The Trooper" (500 и 1000 элементов), "No Prayer For The Dying", "Fear Of The Dark", "The X Factor", "Virtual XI" и "The Book Of Souls".



Ранее были выпущены пазлы на основе оформления "Iron Maiden", "Killers", "Live After Death", "The Number Of The Beast", "Powerslave", "Somewhere In Time" и "Seventh Son Of A Seventh Son".







