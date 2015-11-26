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Новый анимационный клип на песню IRON MAIDEN



Бразильский аниматор Val Andrade опубликовал новое анимационное видео на песню “Women In Uniform”, вошедшую в альбом IRON MAIDEN "Killers", выпущенный в 1981 году.

















































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