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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Iron Maiden

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Видео полного выступления IRON MAIDEN



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Видео полного выступления IRON MAIDEN, состоявшегося 13 сентября в Moody Center, Austin, Texas, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Senjutsu
02. Stratego
03. The Writing On The Wall
04. Revelations
05. Blood Brothers
06. Sign Of The Cross
07. Flight Of Icarus
08. Fear Of The Dark
09. Hallowed Be Thy Name
10. The Number Of The Beast
11. Iron Maiden

Encore:

12. The Trooper
13. The Clansman
14. Run To The Hills

Encore 2:

15. Aces High




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