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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN: «Альбом готов уже как два года»



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Bruce Dickinson в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме IM:

«Прошло чуть меньше двух лет, как закончили этот альбом. Насколько это необычно?

Сам альбом... Steve [Harris, бас] придумал много вещей, которые он... Он закапывался в себя, а потом говорил: "Это об этом. Вот песня". Adrian [Smith, гитара] и я написали пару вещей — три вещи, на самом деле — одна из которых стала первым треком, на который, естественно, есть видео. И мы написали их примерно так, как обычно пишем, только вместо того, чтобы писать их в чьей-то ванной или у кого-то дома, мы просто были в студии, сами по себе, он с гитарой, я пою, пробую мелодии и говорю: "Хм, кажется, я понимаю, о чем это может быть"».

Кроме того, Dickinson более подробно остановился на процессе написания песен, сказав:

«На самом деле, любовь к созданию вещей — это единственное, что заставляет меня идти в студию. В принципе, я не люблю студии. В них приятно сидеть и пить кофе, но если там не происходит ничего творческого, они как будто мертвы. Именно творчество оживляет все в студии, а затем это творчество нужно оживить и записать. Вот это меня и зацепило. Сейчас мне очень нравится, когда ты слышишь что-то, что тебя вдохновляет — гитарный рифф, что бы это ни было — он предлагает мелодию, и на основе этой мелодии мы сочиняем куплет и бридж, и вдруг мы ищем то, что вы можете назвать припевом, то, что вы можете назвать хуком — неважно — и он появляется. Бинго. 'Woah! Да, да, да. И это для меня и есть момент 'come to Jesus' — это, типа, 'Yes!' И я обожаю такие мгновения. Такие самородки есть в каждом аспекте любого творчества — будь то создание фильма, будь то создание видео, что бы это ни было — в каждом деле есть момент, когда ты говоришь: "Гениально. Вот что отличает его от других. Это то, что заставляет все работать"».

Что касается общего музыкального направления нового LP MAIDEN, Bruce заметил:

«Я прослушал альбом после мастеринга, а затем сделал копию на своем ноутбуке, чтобы послушать его дома. И я подумал: "Это действительно чертовски хорошо". И на нем есть вещи, которые просто взорвут людям мозг. Я имею в виду, там есть вещи, от которых ты думаешь: "Подождите минутку. Неужели это THE MOODY BLUES внезапно ворвались на альбом IRON MAIDEN?". Честно говоря, там есть очень, очень крутые вещи. Так что я не думаю, что фанаты MAIDEN будут разочарованы. И даже люди, которые не являются поклонниками MAIDEN, могут быть удивлены одной или двумя вещами, которые им могут понравиться. Я реально считаю, что это классный альбом. И барабаны Nicko [McBrain] на нем просто великолепны!»

BRUCE DICKINSON Says Some Stuff On New IRON MAIDEN Album Will 'Absolutely Blow People's Minds'

















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Ress


29 авг 2021, 13:57		Бля писос, Брюс ща на папу срапу стал похож.


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