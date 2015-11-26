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Новое анимированное видео IRON MAIDEN



Бразильский аниматор Val Andrade опубликовал новое анимированное видео — в этот раз на песню IRON MAIDEN “Different World”, которая вошла в альбом 2006 года под названием "A Matter Of Life And Death".





















































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