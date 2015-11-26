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Iron Maiden

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Директора в школе Канады, который любит IRON MAIDEN, хотели уволить. Не вышло!



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Как сообщает National Post, директору средней школы в Канаде, любящей хэви-металл, будет разрешено сохранить свою работу, спустя несколько дней после того, как общественная кампания по её отстранению стала достоянием всего мира.

Родители средней школы Eden в Сент-Катаринесе, Онтарио, запустили петицию с требованием отстранить директора Шэрон Бёрнс после того, как они узнали, что она является поклонницей IRON MAIDEN.

Петиция под заголовком «Директор средней школы Eden Шэрон Бёрнс должна быть немедленно уволена!» гласила:

«Мы глубоко обеспокоены тем, что директор, назначенная в школу, открыто демонстрирует сатанинские символы и свою приверженность сатанинским практикам на публичных платформах социальных сетей, где все ученики могут видеть их на @edenprincipal (не её личный аккаунт)».

Более 500 человек подписали петицию о переводе Бёрнс после размещения фотографии. Позднее петиция была расширена, чтобы уточнить, что требование о её переводе связано не с её любовью к металлу, а с тем, что она «открыто демонстрирует знаки с чётко изображённым на нём числом 666». Создатель оригинальной петиции написал:

«Шэрон прекрасно знает, что её поступок был неуместным, ненужным и непрофессиональным, но до сих пор публично не признала этого и готова позволить людям поверить в совершенно другую историю, из-за чего очень реальные проблемы кажутся мелочными».

Между тем, встречная петиция в поддержку Бёрнс собрала более 20 000 подписей.

«Это смешно, что несколько родителей судят о её роли директора школы только на основании сообщения в Instagram (О том, что ей нравится группа IRON MAIDEN. Вот и всё.) Средняя школа Иден — это государственная, а не христианская школа, — говорится в петиции «Нам нужна миссис Бёрнс». — Она превратила Иден в безопасное место для множества людей. Она распространяет только любовь и доброту».

После того как жалобы были опубликованы, школьный совет округа Ниагара поговорил с Бёрнс и родителями, создавшими петицию, и, по словам Ким Суини, директора по связям с общественностью школьного совета, вопрос исчерпан. Никаких дисциплинарных мер или изменений в правилах не потребовалось.

«Мы считаем, что музыкальный вкус субъективен, и мы поддерживаем то, что и студенты, и сотрудники школы увлекаются различными жанрами».

Оригинальная петиция была удалена.

IRON MAIDEN-Loving Principal Can Stay Despite Parents Petitioning For Her Removal



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

gravitgroove


25 окт 2021, 13:43		хотелось бы, чтобы вместо Maiden в заголовке фигулиpoвало что-то одно из 4-х -Mayhem / Burzum / Dissection / Emperor (либо всё сpазу). Это было бы намного забавнее.
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Чтобы на фотках тусила на кладбище и в лесу в тpупном макияже с тесаками в pуках, позиpoвала для фото всё это, включая обливания себя томатным соком, плевалась бы огнём и возводила pуки к нему у костpища, словно ведьма. Блин, жаль это не так!

L_A


25 окт 2021, 13:59		Интересно, а если бы Элтон Джон или Джордж Майкл были бы вместо Мейден - была бы петиция или нет?

Tomahawk


25 окт 2021, 14:21		>Мы глубоко обеспокоены тем, что директор, назначенная в школу, открыто демонстрирует сатанинские символы и свою приверженность сатанинским практикам

Вспомнились X-Files, 2 сезон, эпизод "Die Hand die verletzt".

Санчез


25 окт 2021, 14:24		Tomahawk, офигенный сериал!


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