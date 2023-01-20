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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 24
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Iron Maiden

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Украшения из струн IRON MAIDEN



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IRON MAIDEN совместно с некоммерческой компанией The Guitarwrist решили добиться сокращения количества металлических струн, которые попадают на свалку, а также собрать деньги для Heavy Metal Truants, благотворительной группы по велоспорту, соучредителями которой являются бывший главный редактор Metal Hammer Alexander Milas и менеджер IRON MAIDEN Rod Smallwood.

Сотрудничество MAIDEN с The Guitarwrist дает фанатам шанс стать обладателями удивительной памятной вещицы из струн, на которых играли участники группы.

Прейскурант:

* Sterling Silver Ring - £199
* "Distortion" bass strings Bracelet - £175
* "Reverb" bass strings Bracelet - £160
* "Riff" guitar strings Bracelet - £160
* "Riff" bass string Bracelet - £150
* "Reverb" guitar strings Bracelet - £150
* "Rhapsody" guitar string Bracelet £140
* "1/4 Jack" Necklace - £100
* "Test Tube" Necklace - £90




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20 янв 2023
a
assassin
Ценник конечно аховый

просмотров: 179

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