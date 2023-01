сегодня



Украшения из струн IRON MAIDEN



IRON MAIDEN совместно с некоммерческой компанией The Guitarwrist решили добиться сокращения количества металлических струн, которые попадают на свалку, а также собрать деньги для Heavy Metal Truants, благотворительной группы по велоспорту, соучредителями которой являются бывший главный редактор Metal Hammer Alexander Milas и менеджер IRON MAIDEN Rod Smallwood.



Сотрудничество MAIDEN с The Guitarwrist дает фанатам шанс стать обладателями удивительной памятной вещицы из струн, на которых играли участники группы.



Прейскурант:



* Sterling Silver Ring - £199

* "Distortion" bass strings Bracelet - £175

* "Reverb" bass strings Bracelet - £160

* "Riff" guitar strings Bracelet - £160

* "Riff" bass string Bracelet - £150

* "Reverb" guitar strings Bracelet - £150

* "Rhapsody" guitar string Bracelet £140

* "1/4 Jack" Necklace - £100

* "Test Tube" Necklace - £90





