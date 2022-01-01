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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
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*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
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*CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS 7
*Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK 6
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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Iron Maiden

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19 май 2022 : 		 Новая книжка-раскраска от IRON MAIDEN

5 апр 2022 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

4 апр 2022 : 		 NICKO MCBRAIN исполнил IRON MAIDEN

28 мар 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — об уходе из коллектива

11 мар 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы не планируем уходить на покой»

27 фев 2022 : 		 BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступлением включают песню UFO

18 фев 2022 : 		 Юбилейное издание IRON MAIDEN

14 фев 2022 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

7 фев 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — об уроках пандемии

1 фев 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Тексты песен у меня за кулисами!»

31 янв 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты как фанера — с каждым годом всё толще!»

29 янв 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Опять за штурвал? Неее»

26 янв 2022 : 		 Самая недооценённая тема IRON MAIDEN — это... отвечает Bruce!

19 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить в туре альбом "Senjutsu" целиком

13 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN рассказал об идее для сцены предстоящего тура

28 дек 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?»

24 дек 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

24 дек 2021 : 		 Узри Эдди в небесах. Но это не точно

18 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Ожидания фанатов — только их проблемы»

17 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN сыграл новую песню

14 дек 2021 : 		 Фигурки IRON MAIDEN выйдут зимой

3 дек 2021 : 		 Новая статуя IRON MAIDEN

2 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN добавили 30 концертов к туру

1 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с MARVEL

17 ноя 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

16 ноя 2021 : 		 IRON MAIDEN помогли Warner набрать миллиард
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|||| сегодня

Новая книжка-раскраска от IRON MAIDEN



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Rock N' Roll Colouring сообщили о том, что пятого июня состоится выход второй книжки-раскраски IRON MAIDEN — "The Official Iron Maiden Colouring Book Volume II: The Singles".




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