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Iron Maiden

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Бывший вокалист IRON MAIDEN — о гитарах на "X-Factor"



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BLAZE BAYLEY в рамках недавнего интервью затронул тему его недавнего сета, проходившего в рамках "MAIDEN years":

«Юбилейный сет был своего рода моим любимчиком, мне это особенно нравится делать — я чувствую себя как старый друг. На этих альбомах много отличной музыки, но я всё делаю в своём собственном стиле».

Он рассказал, что он и его коллеги по группе изменили подход к работе над треками:

«Я не исполняю студийную версию "Virus", я исполняю версию, которая развивалась в течение многих лет, которую Chris Appleton [гитарист], я и остальные ребята приспособили к нашей собственной форме, чтобы сделать всё по-своему, и это звучит реально здорово».

Затем Blaze рассказал, что IRON MAIDEN приняли сознательное решение убрать свои фирменные гармонические гитары из своего звучания во время подготовки к десятому альбому группы — "The X Factor":

«На "The X Factor" не было гитарных гармоний, там были гитары, играющие в унисон, и я вернул их обратно [когда играл песни со своей сольной группой]. Мы задались вопросом: "Как насчёт гармоний?" И я отвечаю: "Да, мы сделаем это", так что в моём сете есть эти элементы».

Когда его попросили уточнить, что отказ от гармонии на "The X Factor" был сознательным шагом участников IRON MAIDEN, он подтвердил:

«Да, это было сознательное решение группы. Я не принимал участия в этом решении».

На вопрос о том, почему они сделали такой шаг в сторону от традиционного звучания, вокалист ответил:

«Я не знаю. Я не могу комментировать. Вам придётся поговорить об этом с Dave'ом [Murray'ем] и Steve'ом [Harris'ом]. Это было в то время, именно тогда. Таков был тот период времени. Группы проходят через переходные периоды и делают разные вещи, а потом в следующей версии MAIDEN появляется три гитары. Это нельзя было предвидеть. "О, у нас воссоединение, только это не совсем воссоединение. На самом деле это гораздо больше, чем воссоединение: мы заново открываем себя". И, конечно, это фантастика; это просто замечательно!»

BLAZE BAYLEY Says IRON MAIDEN Made



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