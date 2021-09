сегодня



Фронтмен IRON MAIDEN признался в любви к песне



В гостях у Eddie Trunk'а Bruce Dickinson признался, от исполнения какой песни Maiden он получил больше всего удовольствия:



«Вот одна из песен, которую мне очень понравилось исполнять... И на самом деле я понял это в условиях изоляции, когда пытался улучшить свой счёт в пинболе от Iron Maiden... Конечно, у нас есть несколько действительно крутых треков на автомате для игры в пинбол, в том числе и эта песня — "Rime Of The Ancient Mariner", которую мы не играли целую вечность. А мне просто нравится исполнять эту вещь. Она рассказывает потрясающую историю, потом такой быстрый эпизод, затем — мрачный отрезок, потом вот это "The curse it lives on in their eyes" — от всего этого у меня мурашки по коже. И я думаю, что однажды мы сделаем это снова, так как это просто потрясающе.



Я бы хотел исполнить пару раритетов типа "The Prisoner" или "Stranger In A Strange Land". Мне нравятся вещи, в которых есть немного грува».







