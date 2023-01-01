Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 38
*Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом 20
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 20
*Новое видео KK's PRIEST 16
*DARK ANGEL полны надежды 15
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 13
*Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прош... 12
*DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы» 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 38
*Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом 20
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 20
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



9 июл 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN упал на сцене

3 июл 2023 : 		 BLAZE BAYLEY сходил на IRON MAIDEN

24 июн 2023 : 		 Басиста IRON MAIDEN не волнует Зал славы рок-н-ролла

23 июн 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

20 июн 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN — о выборе сет-листа

17 июн 2023 : 		 Монополия от IRON MAIDEN

15 июн 2023 : 		 IRON MAIDEN пригласили за кулисы

13 июн 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

6 июн 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN отметил день рождения на сцене

1 июн 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент

31 май 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

29 май 2023 : 		 IRON MAIDEN открыли европейский тур

5 май 2023 : 		 IRON MAIDEN снова не попали в Зал славы рок-н-ролла

28 апр 2023 : 		 Имперский стаут от IRON MAIDEN

12 мар 2023 : 		 Фотокнига IRON MAIDEN выйдет летом

9 мар 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN считает забавным, что бывший вокалист назвал его Гитлером

7 мар 2023 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о работе над дебютным альбомом группы: «Я очень горжусь тем, что принимал в этом участие»

10 фев 2023 : 		 Создатель обложек IRON MAIDEN — о талисмане группы: «Эдди должен был стать панком»

8 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN пока шестые

5 фев 2023 : 		 Президент ЗСРнР: «Рад, что IRON MAIDEN вновь в списке»

20 янв 2023 : 		 Украшения из струн IRON MAIDEN

6 янв 2023 : 		 IRON MAIDEN получили марки

26 дек 2022 : 		 За кулисами IRON MAIDEN - 2

23 дек 2022 : 		 За кулисами IRON MAIDEN

22 дек 2022 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани

12 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист IRON MAIDEN упал на сцене



zoom
Steve Harris поскользнулся и упал на сцене в рамках концерта в Лидсе — это случилось на второй песне шоу.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 373

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом