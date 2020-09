сегодня



Гитарист IRON MAIDEN : «Я купил гитару у Dave'a»



Гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith недавно был гостем программы на Raised On Radio и рассказал о том, как рос вместе с Dave'ом Murray'ем:



«Мы оба были в одном и том же состоянии. Это тоже есть в книге, эта маленькая история о том, как мы с ним встретились, но он был немного ниже, он на самом деле потратил время и научился играть на гитаре. А я вроде как... Он начал меня учить играть. Я купил у него свою первую гитару, полагаю, это было фунтов пять или что-то вроде того. Это была какая-то из тех гитар, что у него лежала без дела».



О создании " Stranger In A Strande Land" для " Somewhere In Time" (1986):



«Мы начали использовать разные усилители. Мы начали использовать американские усилители Krueger, которые использовал лично я. Я джемил с друзьями, и они сказали: "Ты должен попробовать эти усилители". Так что мы начали задействовать их, это дало нам немного более отлаженный вид гитарного звучания, который мы искали в то время. Что касается риффа, то это довольно прямолинейный рок-рифф. На самом деле я придумал его, когда вернулся от дантиста, мне было очень больно, не знаю почему, он был в Джерси, и я не мог дождаться, когда вернусь и закончу работу над ним».







