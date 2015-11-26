Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возра... 133
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 56
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 51
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
*Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные... 32
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



14 сен 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я купил гитару у Dave'a»

14 сен 2020 : 		 Анимационный клип на песню IRON MAIDEN

8 сен 2020 : 		 Пивной бокс-сет от IRON MAIDEN

4 сен 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

2 сен 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о трёх гитаристах в IRON MAIDEN

31 авг 2020 : 		 Дебют IRON MAIDEN выйдет на цветном виниле

30 авг 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

21 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN представляет книгу

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я был шокирован смертью Мартина Бёрча»

17 авг 2020 : 		 Участники IRON MAIDEN, WHITESNAKE и EVANESCENCE записали кавер песни PAUL'а MCCARTNEY

16 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — о своей новой книге

12 авг 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы как футбольная команда, только посерьёзнее»

11 авг 2020 : 		 Умер продюсер альбомов IRON MAIDEN и DEEP PURPLE

24 июл 2020 : 		 Дональд Трамп исполняет IRON MAIDEN

16 июн 2020 : 		 IRON MAIDEN на Download TV

1 июн 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о рыбалке и не только

29 май 2020 : 		 ADRIAN SMITH о трёх гитаристах в IRON MAIDEN: «Если бы у нас было три YNGWIE MALMSTEEN'a, то через пять минут была бы драка»

26 май 2020 : 		 Вокалистка HELION PRIME с оркестром исполняет IRON MAIDEN

26 май 2020 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мой стиль прогрессировал благодаря басистам»

16 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST исполняет IRON MAIDEN

11 май 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

8 май 2020 : 		 IRON MAIDEN отменили все выступления в 2020 году

7 май 2020 : 		 Концерты IRON MAIDEN в России отменены

6 май 2020 : 		 Новый футбольные футболки от IRON MAIDEN

6 май 2020 : 		 Что гитарист IRON MAIDEN делает на карантине

6 май 2020 : 		 Вышла статуя IRON MAIDEN "Eddie X The Chinese Dragon"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист IRON MAIDEN: «Я купил гитару у Dave'a»



*
zoom
*
* *
Гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith недавно был гостем программы на Raised On Radio и рассказал о том, как рос вместе с Dave'ом Murray'ем:

«Мы оба были в одном и том же состоянии. Это тоже есть в книге, эта маленькая история о том, как мы с ним встретились, но он был немного ниже, он на самом деле потратил время и научился играть на гитаре. А я вроде как... Он начал меня учить играть. Я купил у него свою первую гитару, полагаю, это было фунтов пять или что-то вроде того. Это была какая-то из тех гитар, что у него лежала без дела».

О создании " Stranger In A Strande Land" для " Somewhere In Time" (1986):

«Мы начали использовать разные усилители. Мы начали использовать американские усилители Krueger, которые использовал лично я. Я джемил с друзьями, и они сказали: "Ты должен попробовать эти усилители". Так что мы начали задействовать их, это дало нам немного более отлаженный вид гитарного звучания, который мы искали в то время. Что касается риффа, то это довольно прямолинейный рок-рифф. На самом деле я придумал его, когда вернулся от дантиста, мне было очень больно, не знаю почему, он был в Джерси, и я не мог дождаться, когда вернусь и закончу работу над ним».

IRON MAIDEN Guitarist ADRIAN SMITH On Bandmate DAVE MURRAY -



Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 2111

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом