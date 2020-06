IRON MAIDEN на Download TV

сегодня



Download Festival 2020 года проходил в онлайн-режиме. Хэдлайнером второго дня стала группа IRON MAIDEN — ниже доступно 90% от трансляции, которая была в субботу (в пятницу от хэдлайнеров KISS показали всего две песни).



Набор песен в видео следующий:



"The Clairvoyant" (Monsters of Rock, Donington 1988) – Not included here due to copyright issues

"The Reincarnation of Benjamin Breeg" (Download Festival 2007)

"Aces High" (Mexico 2019 – Some images of Rock in Rio 2019)

"Phantom of The Opera" (Download Festival 2013)

"The Trooper" (Download Festival 2013)

"Children of The Damned" (Download Festival 2016)

"Iron Maiden" (Download Festival 2007)

"Fear of The Dark" (Download Festival 2013)

"Hallowed Be Thy Name" (Download Festival 2007)

"Blood Brothers" (Download Festival 2016) – Not included here due to copyright issues







