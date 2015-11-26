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Iron Maiden

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16 июн 2020 : 		 IRON MAIDEN на Download TV

1 июн 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о рыбалке и не только

29 май 2020 : 		 ADRIAN SMITH о трёх гитаристах в IRON MAIDEN: «Если бы у нас было три YNGWIE MALMSTEEN'a, то через пять минут была бы драка»

26 май 2020 : 		 Вокалистка HELION PRIME с оркестром исполняет IRON MAIDEN

26 май 2020 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мой стиль прогрессировал благодаря басистам»

16 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST исполняет IRON MAIDEN

11 май 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

8 май 2020 : 		 IRON MAIDEN отменили все выступления в 2020 году

7 май 2020 : 		 Концерты IRON MAIDEN в России отменены

6 май 2020 : 		 Новый футбольные футболки от IRON MAIDEN

6 май 2020 : 		 Что гитарист IRON MAIDEN делает на карантине

6 май 2020 : 		 Вышла статуя IRON MAIDEN "Eddie X The Chinese Dragon"

4 май 2020 : 		 Концертный релиз IRON MAIDEN выйдет летом

21 апр 2020 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Следуйте инструкциям местных властей»

7 апр 2020 : 		 Выступления IRON MAIDEN в Японии отменены

26 мар 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

20 мар 2020 : 		 IRON MAIDEN отменили выступления в Австралии и Новой Зеландии

20 мар 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о первой песне, которую разучил

12 мар 2020 : 		 IRON MAIDEN выпускают новые сорта пива

19 фев 2020 : 		 ADRIAN SMITH о возвращении в IRON MAIDEN

14 фев 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Никуда мы, на, не уйдём!»

9 фев 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

31 янв 2020 : 		 Басист IRON MAIDEN: «У NIGHTWISH больше всего шансов достигнуть популярности IRON MAIDEN»

30 янв 2020 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Сейчас нас крутят на радио больше, чем когда-либо раньше»

28 янв 2020 : 		 IRON MAIDEN работают над новым материалом? Отвечает Niсko

23 янв 2020 : 		 Симфонический IRON MAIDEN
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IRON MAIDEN на Download TV



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Download Festival 2020 года проходил в онлайн-режиме. Хэдлайнером второго дня стала группа IRON MAIDEN — ниже доступно 90% от трансляции, которая была в субботу (в пятницу от хэдлайнеров KISS показали всего две песни).

Набор песен в видео следующий:

"The Clairvoyant" (Monsters of Rock, Donington 1988) – Not included here due to copyright issues
"The Reincarnation of Benjamin Breeg" (Download Festival 2007)
"Aces High" (Mexico 2019 – Some images of Rock in Rio 2019)
"Phantom of The Opera" (Download Festival 2013)
"The Trooper" (Download Festival 2013)
"Children of The Damned" (Download Festival 2016)
"Iron Maiden" (Download Festival 2007)
"Fear of The Dark" (Download Festival 2013)
"Hallowed Be Thy Name" (Download Festival 2007)
"Blood Brothers" (Download Festival 2016) – Not included here due to copyright issues

IRON MAIDEN Headlines Download TV Virtual Event; Video Streaming



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