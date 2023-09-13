Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 45
*Новое видео THE ROLLING STONES 37
*Новое видео SUFFOCATION 26
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 22
*MEGADETH выступили с временным участником 18
*Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э... 16
*AXEL RITT больше не в GRAVE DIGGER 16
*Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни н... 13
*Басист IRON MAIDEN о BRUCE'е DICKINSON'е: «Сейчас он поёт лу... 12
*Новое видео LORD OF THE LOST 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 45
*Новое видео THE ROLLING STONES 37
*Новое видео SUFFOCATION 26
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 22
*MEGADETH выступили с временным участником 18
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



13 сен 2023 : 		 Посади в танк Эдди вместо Dave'a!

12 сен 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN о BRUCE'е DICKINSON'е: «Сейчас он поёт лучше, чем когда-либо»

11 авг 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны»

10 авг 2023 : 		 Боруссия грохнула IRON MAIDEN

5 авг 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

3 авг 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт

25 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN грохнули Барсу

24 июл 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

10 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN получили золото

9 июл 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN упал на сцене

3 июл 2023 : 		 BLAZE BAYLEY сходил на IRON MAIDEN

24 июн 2023 : 		 Басиста IRON MAIDEN не волнует Зал славы рок-н-ролла

23 июн 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

20 июн 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN — о выборе сет-листа

17 июн 2023 : 		 Монополия от IRON MAIDEN

15 июн 2023 : 		 IRON MAIDEN пригласили за кулисы

13 июн 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

6 июн 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN отметил день рождения на сцене

1 июн 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент

31 май 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

29 май 2023 : 		 IRON MAIDEN открыли европейский тур

5 май 2023 : 		 IRON MAIDEN снова не попали в Зал славы рок-н-ролла

28 апр 2023 : 		 Имперский стаут от IRON MAIDEN

12 мар 2023 : 		 Фотокнига IRON MAIDEN выйдет летом

9 мар 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN считает забавным, что бывший вокалист назвал его Гитлером

7 мар 2023 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о работе над дебютным альбомом группы: «Я очень горжусь тем, что принимал в этом участие»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Посади в танк Эдди вместо Dave'a!



zoom
IRON MAIDEN станут третьими участниками World Of Tanks Modern Armor. С 12 сентября по 3 октября IRON MAIDEN предлагают игрокам насладиться непревзойдённым хард-роком. По мере того как игроки будут покорять сложные этапы, они откроют для себя множество эксклюзивных наград, которые действительно воплощают дух IRON MAIDEN.

Тематический танк Senjutsu TO-55 с огнемётом IRON MAIDEN наносит огненный урон противникам в боях Второй мировой войны. Следом за "Senjutsu" в игру включён танк "A Matter Of Life And Death" (AMOLAD) — машина времён холодной войны, созданная специально для этого события и являющаяся эксклюзивом World Of Tanks Modern Armor. Оба танка в полной мере воплощают мощь и властность, которые и сделали IRON MAIDEN легендами металла.

Знаковый персонаж IRON MAIDEN Эдди предстаёт в образе 3D Hero Commander, его гортанный рычащий голос вызывает мурашки по спине, когда он с яростью вступает в бой.

Также будет представлена галерея из 14 различных стандартных 2D-командиров Эдди. Каждый из них тщательно проработан, чтобы отдать дань уважения Эдди, который изображён на всех обложках альбомов IRON MAIDEN на сегодняшний день.

Кроме того, танкисты почувствуют жар предстоящей битвы благодаря резонирующей силе двух песен IRON MAIDEN — "Brighter Than A Thousand Suns" и "The Writing On The Wall". Эти металлические гимны эхом разнесутся по гаражу, став триумфальной прелюдией для тех, кто стал обладателем этих эпических танков IRON MAIDEN.




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 сен 2023
gravitgroove
Там где запах больших денег никаких кэнслкалчр, никаких бойкотов. Вот вам современный аналог нефти из общей Беларуско-Российской трубы, которую так же, как и реальный ресурс, никто даже и не думали на самом деле перекрывать.
Like!1  Dislike!1

просмотров: 455

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом