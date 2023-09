сегодня



Посади в танк Эдди вместо Dave'a!



IRON MAIDEN станут третьими участниками World Of Tanks Modern Armor. С 12 сентября по 3 октября IRON MAIDEN предлагают игрокам насладиться непревзойдённым хард-роком. По мере того как игроки будут покорять сложные этапы, они откроют для себя множество эксклюзивных наград, которые действительно воплощают дух IRON MAIDEN.



Тематический танк Senjutsu TO-55 с огнемётом IRON MAIDEN наносит огненный урон противникам в боях Второй мировой войны. Следом за "Senjutsu" в игру включён танк "A Matter Of Life And Death" (AMOLAD) — машина времён холодной войны, созданная специально для этого события и являющаяся эксклюзивом World Of Tanks Modern Armor. Оба танка в полной мере воплощают мощь и властность, которые и сделали IRON MAIDEN легендами металла.



Знаковый персонаж IRON MAIDEN Эдди предстаёт в образе 3D Hero Commander, его гортанный рычащий голос вызывает мурашки по спине, когда он с яростью вступает в бой.



Также будет представлена галерея из 14 различных стандартных 2D-командиров Эдди. Каждый из них тщательно проработан, чтобы отдать дань уважения Эдди, который изображён на всех обложках альбомов IRON MAIDEN на сегодняшний день.



Кроме того, танкисты почувствуют жар предстоящей битвы благодаря резонирующей силе двух песен IRON MAIDEN — "Brighter Than A Thousand Suns" и "The Writing On The Wall". Эти металлические гимны эхом разнесутся по гаражу, став триумфальной прелюдией для тех, кто стал обладателем этих эпических танков IRON MAIDEN.







