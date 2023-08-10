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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Новое видео DOKKEN 19
*Обновленное видео DISMEMBER 17
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Iron Maiden

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10 авг 2023 : 		 Боруссия грохнула IRON MAIDEN

5 авг 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

3 авг 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт

25 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN грохнули Барсу

24 июл 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

10 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN получили золото

9 июл 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN упал на сцене

3 июл 2023 : 		 BLAZE BAYLEY сходил на IRON MAIDEN

24 июн 2023 : 		 Басиста IRON MAIDEN не волнует Зал славы рок-н-ролла

23 июн 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

20 июн 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN — о выборе сет-листа

17 июн 2023 : 		 Монополия от IRON MAIDEN

15 июн 2023 : 		 IRON MAIDEN пригласили за кулисы

13 июн 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

6 июн 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN отметил день рождения на сцене

1 июн 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент

31 май 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

29 май 2023 : 		 IRON MAIDEN открыли европейский тур

5 май 2023 : 		 IRON MAIDEN снова не попали в Зал славы рок-н-ролла

28 апр 2023 : 		 Имперский стаут от IRON MAIDEN

12 мар 2023 : 		 Фотокнига IRON MAIDEN выйдет летом

9 мар 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN считает забавным, что бывший вокалист назвал его Гитлером

7 мар 2023 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о работе над дебютным альбомом группы: «Я очень горжусь тем, что принимал в этом участие»

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8 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN пока шестые

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|||| сегодня

Боруссия грохнула IRON MAIDEN



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26 июня Легенды Дортмундской Боруссии разнесли Iron Maiden FC со счётом 9-4 — приятное видео о том, как это было, доступно ниже.






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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10 авг 2023
olly71
Кроме Харриса из самой группы кто то играет ещё в команде ? Всё таки возраст уже у всех.
10 авг 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
olly71, из группы уже давно никто.
Смит периодически приходит поболеть за своих и мелькает в видеоотчетах)
10 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
Сначала прочел "Белоруссия грохнула IRON MAIDEN", поперхнулся

просмотров: 227

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