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Iron Maiden

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Гитарист IRON MAIDEN — о том, как Мартин Бёрч создал звучание группы



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В рамках недавней беседы с Sonic Perspectives гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith ответил на вопрос о том, как ушедший из жизни в августе этого года продюсер Мартин Бёрч помог группе создать свой фирменный звук в 1980-е:

«Это интересно, что ты так говоришь о формировании звука. Мартин не был из тех продюсеров, которые заставили бы тебя звучать так, как ты не звучал, если ты понимаешь, о чём я. У некоторых продюсеров есть свой собственный звук. Мартин позволил нам звучать так, как мы сами звучали. Он просто запечатлел то, кем мы были, и это было его сильной стороной. Его продакшн не был напыщенным и чрезмерным — он был очень естественным. Честно говоря, иногда у меня были проблемы с этим. Я думал, что мы должны звучать немного более напыщенно и с большим объёмом звучания, но именно так видел нас Мартин, и это было его сильной стороной.

Некоторые из моих любимых альбомов, которые я слышал, были спродюсированы Мартином. Я думаю, что мой любимый альбом всех времён, пожалуй, это DEEP PURPLE "Machine Head" — именно он привёл меня в музыку. И это просто очень сухой вариант — звучит именно как группа, и ничего более. Ещё одной сильной стороной Мартина был управленческий подход к людям — я так это называю. Это очень важно для продюсера, когда у тебя пять личностей в группе, и ты должен уравновешивать их, чтобы все были счастливы и делали всё, что в их силах, для общего результата. Так что он был действительно хорош в этом — получить от тебя наилучшее исполнение... Он также был немного сумасшедшим. Он работал очень усердно, но он также играл. И об этом есть несколько историй в [моей] книге».

IRON MAIDEN



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