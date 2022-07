18 июл 2022



Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!»



Bruce Dickinson назвал одного из фанатов IRON MAIDEN на концерте в Афинах "греческой 3.14zdou" и "гребаным коксакером" за то, что тот запалил фаер.



Инцидент произошел, когда MAIDEN начали исполнять десятую песню своего сета "The Number Of The Beast" на Олимпийском стадионе. После исполнения вступительной строчки композиции Bruce заметил фаер и немедленно разразился гневной тирадой, очевидно, обеспокоенный тем, что дым от фаера негативно повлияет на его голос.



«3.14zda с этим гребаным фаером, я же здесь пою! Ты гребаный коксакер! Ты греческая 3.14zda. Ну и ладненько, я ведь, мать, должен, мать, петь, мать. Ладушки. Ехай науйх!»







