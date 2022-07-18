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Iron Maiden

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|||| 18 июл 2022

Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!»



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Bruce Dickinson назвал одного из фанатов IRON MAIDEN на концерте в Афинах "греческой 3.14zdou" и "гребаным коксакером" за то, что тот запалил фаер.

Инцидент произошел, когда MAIDEN начали исполнять десятую песню своего сета "The Number Of The Beast" на Олимпийском стадионе. После исполнения вступительной строчки композиции Bruce заметил фаер и немедленно разразился гневной тирадой, очевидно, обеспокоенный тем, что дым от фаера негативно повлияет на его голос.

«3.14zda с этим гребаным фаером, я же здесь пою! Ты гребаный коксакер! Ты греческая 3.14zda. Ну и ладненько, я ведь, мать, должен, мать, петь, мать. Ладушки. Ехай науйх!»




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18 июл 2022
WahrandPhain
хорошо поругался, прям как будто так и задумано было, идеально на музыку легло)
19 июл 2022
grgr
WahrandPhain, это пиздец как сложно положить на музыку десяток факов.
19 июл 2022
gravitgroove
Пофигу на ругань, там самая соль когда Дикинсон начинает петь и полный рассинхрон с остальными. Удивил так удивил!
Like!2
19 июл 2022
d
dread_z
А что это он вообще не в кассу поет?

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