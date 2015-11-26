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Вокалист IRON MAIDEN : «Без дозы вас ждет печальный конец»



BRUCE DICKINSON в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы прививок:



«Я сделал два укола вакцины ещё в мае, и всё [было] в порядке, а потом я заразился тем, что люди называют принципиально новой инфекцией COVID, которая была просто как... Это немного больше, чем грипп. Я бы предостерёг людей, которые говорят: "О, это просто грипп". Нет, это не так. И я знаю многих людей, которые не были привиты: не потому, что не хотели, но они были слишком молоды, чтобы сделать прививку изначально. Знаете, 22-, 23-, 24-летние, которые не могли встать с постели в течение шести-восьми недель после заражения — они были очень больны, постоянно. Они не в больнице, но их жизнь реально испорчена. И есть все виды... Люди говорят о том, что длительный курс терапии от COVID вызывает диабет, вызывает проблемы с мозгом, даже — осмелюсь сказать — эректильную дисфункцию. Вот так. Они не сказали вам об этом, когда говорили, что нужно идти и делать прививку. Есть серьёзная причина пойти [и сделать прививку], потому что [COVID] заставляет ваш член дряхлеть. Потому что кровеносные сосуды при COVID могут воспаляться, закупориваться, и конечности не получают достаточно крови, и, очевидно, есть одна конечность, которая дорога нашему сердцу как мужчины, и если она не получает достаточно крови, тогда, парень, тебя ждёт мир боли — или нет.



Так что для меня есть множество причин, почему [вакцинация] — это правильное решение. Опять же, анекдотическая ситуация. Люди говорят: "О, да, но ты же всё равно заразился COVID". Я говорю: "Да, но я не в больнице". Я справился с этим за 10 дней. После этого мне потребовалась неделя, чтобы восстановить обоняние, начать чувствовать себя более привычно — появилась энергия и всё прочее. Но это не просто обычный простонародный грипп.



Честно говоря, это моё личное мнение — я никого не заставляю идти и что-то делать, но я бы посоветовал всем просто пойти и сделать прививку».







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