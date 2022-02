сегодня



Вокалист IRON MAIDEN — об уроках пандемии



Bruce Dickinson в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что хорошего и плохого он вынес из пандемии:



«В IRON MAIDEN мы вроде как уже предсказывали, что это произойдёт, — на нашем последнем альбоме "Senjutsu", который был записан в 2019 году, до пандемии. Мы не знали точно, что это будет. "The Writing On The Wall" и "Hell On Earth" были теми треками, которые предсказывали то, что происходит сейчас.



Я с любопытством обнаружил, что есть некоторые моменты, связанные с локдауном, которые мне нравятся. Всё было закрыто, всё замедлилось, и я проводил время, просто сидя со своим партнёром. Это было здорово. И хотя у меня теперь 42 шоу и я буду носиться по всему миру, какая-то часть моего мозга настроилась и говорит, что можно сбавить обороты. Хотя, как бы то ни было, у меня теперь миллион дел».







