Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 127
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 62
*Новое видео KREATOR 59
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 52
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 35
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



7 фев 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — об уроках пандемии

1 фев 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Тексты песен у меня за кулисами!»

31 янв 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты как фанера — с каждым годом всё толще!»

29 янв 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Опять за штурвал? Неее»

26 янв 2022 : 		 Самая недооценённая тема IRON MAIDEN — это... отвечает Bruce!

19 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить в туре альбом "Senjutsu" целиком

13 янв 2022 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN рассказал об идее для сцены предстоящего тура

28 дек 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?»

24 дек 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

24 дек 2021 : 		 Узри Эдди в небесах. Но это не точно

18 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Ожидания фанатов — только их проблемы»

17 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN сыграл новую песню

14 дек 2021 : 		 Фигурки IRON MAIDEN выйдут зимой

3 дек 2021 : 		 Новая статуя IRON MAIDEN

2 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN добавили 30 концертов к туру

1 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с MARVEL

17 ноя 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

16 ноя 2021 : 		 IRON MAIDEN помогли Warner набрать миллиард

31 окт 2021 : 		 Раскрась IRON MAIDEN!

29 окт 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN — о сатанинском имидже в рок-музыке

25 окт 2021 : 		 Директора в школе Канады, который любит IRON MAIDEN, хотели уволить. Не вышло!

22 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER рассказал, как ему предлагали стать участником IRON MAIDEN

13 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых альбомов IRON MAIDEN

10 окт 2021 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN — о гитарах на "X-Factor"

6 окт 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Два года никто не слышал альбома»

28 сен 2021 : 		 NFT от IRON MAIDEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист IRON MAIDEN — об уроках пандемии



*
zoom
*
* *
Bruce Dickinson в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что хорошего и плохого он вынес из пандемии:

«В IRON MAIDEN мы вроде как уже предсказывали, что это произойдёт, — на нашем последнем альбоме "Senjutsu", который был записан в 2019 году, до пандемии. Мы не знали точно, что это будет. "The Writing On The Wall" и "Hell On Earth" были теми треками, которые предсказывали то, что происходит сейчас.

Я с любопытством обнаружил, что есть некоторые моменты, связанные с локдауном, которые мне нравятся. Всё было закрыто, всё замедлилось, и я проводил время, просто сидя со своим партнёром. Это было здорово. И хотя у меня теперь 42 шоу и я буду носиться по всему миру, какая-то часть моего мозга настроилась и говорит, что можно сбавить обороты. Хотя, как бы то ни было, у меня теперь миллион дел».

IRON MAIDEN



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 186

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом