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Вокалист IRON MAIDEN: «Представьте, люди ходят на наши концерты, чтобы послушать музыку. Странно так думать?»



В рамках недавнего интервью для Triple M у Bruce'a Dickinson'a спросили, как ему и его коллегам по группе удалось включить в свой сет-лист большое количество нового материала, похоже, без особого противодействия со стороны своих поклонников, на что он ответил:



«Ну, это происходит потому, что, как ни странно, им действительно нравится эта музыка. [Смеётся]. Что странно, не правда ли? Я знаю, что сейчас это очень странная концепция — когда люди приходят на концерт, чтобы послушать музыку. Но всё потому, что мы не являемся модными фигурами или ещё кем-то из этой серии. Мы всегда были — как бы это сказать? Мы не похожи на блюдо от шеф-повара из ресторана со звездой Мишлен, мы — мясо c картошкой. У нас всё просто — то, чего люди и жаждут увидеть. Я к тому, что песни не обязательно просты, но отношение к ним простое. И мы по-прежнему играем все песни в оригинальной тональности — мы не меняем настройки, не понижаем тональность. Мы по-прежнему играем всё слишком быстро, потому что на сцене мы полны воодушевления. Мы никогда не играли под клик-треки или тайм-код и тому подобное, потому что сейчас я вижу много групп и думаю: "Погоди-ка. Эй, ты спел это, не шевеля губами". Так что все эти бэк-вокалы звучат слева, справа и по центру. Но мы ничего подобного не делаем. Всё аналоговое и настоящее. Так что в этом отношении мы представляем собой старую школу. Но я полагаю, что это приносит свои дивиденды, потому что слушатели понимают, что реальность сейчас встречается всё реже и реже».







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