сегодня



Оригинальный вокалист IRON MAIDEN : «Вопрос по "Strange World" закрыт»



Оригинальный вокалист IRON MAIDEN Paul Mario Day сказал, что вопрос по поводу "Strange World" закрыт.



Года четыре назад он активно распространял информацию о том, что является одним из автором этой песни.



«Это моё мнение. Когда я пел в IRON MAIDEN, это была молодая группа из паба, и никто не хотел нас ни видеть, ни слышать. Мы были никто и старались изо всех сил сделать интересную музыку, на которую только могли быть способны, и активно боролись за аудиторию.



В 1976 году иметь какие-то фото/видео для бедных парней из Восточного Лондона было просто невозможно, так что у меня нет вариантов доказать, что я написал слова и мелодию для "Strange World".



Что же касается времени до записи альбомов и сделок по записи, то я бы сказал, что это было творческое заимствование, а не преднамеренное воровство, поскольку, вероятно, я бы сделал то же самое сам, если быть до конца честным. Однако я считаю, что если бы в будущем я заработал кучу денег, то совершил бы правильный поступок и [выплатил бы] компенсацию. Тогда мы все были на одной стороне, и до сих пор больно думать, что первая песня, которую я сочинил, оказалась на отлично продаваемом альбоме, а никто не знает, что её автором являюсь я. Не говоря уже о том, чем я зарабатываю на жизнь, пока мистер [Стив] Харрис живёт как Бог!»



В недавнем интервью датскому изданию Power Of Metal Day, бывший участником IRON MAIDEN с 1975 по 1976 годы, рассказал о своём предполагаемом вкладе в песню "Strange World", которая вошла в дебютную пластинку MAIDEN 1980 года.



«Я больше об этом ничего не хочу говорить, если вы не против. Всё в порядке. Со всем этим покончено. Всё уже случилось. Это хорошо. Я не могу говорить ни за кого другого. Я не могу говорить за них, но я говорю о настоящем, потому что у меня был этот разговор. Всё, что касается этой темы, улажено. И я больше не хочу касаться этого вопроса»



Day также рассказал о том, как он оказался у микрофона в MAIDEN:



«Сейчас трудно вспомнить все детали, но я помню, что Steve играл на басу в группе в Бридж-Хаусе в Камдене, Это была группа GYPSY'S KISS. Я знал гитариста, потому что он был на год старше меня и учился в моей школе, но никогда не знал, с кем поговорить. Я знал Steve'a и думал: "А ведь он чертовски хорош". Я слышал, что он играл всего три года, и подумал: "Он просто потрясающий!" Но это всё забылось. Я работал мотомехаником в Восточном Лондоне. Я был снаружи мастерской и увидел Steve'a Harris'а и группу парней, проходящих мимо мастерской. Я никогда не был в группе, я просто работал с гитаристами в комнатушках, просто учился, экспериментировал, потому что на самом деле я не был певцом. Я просто чувствовал, что могу петь. Поэтому я окликнул ребят и обратился к Steve'у, потому что видел его раньше: "Я думаю, что я могу петь. Могу ли я присоединиться к вашей группе?". И он ответил: "Нет". Я сказал: "Хорошо, никаких проблем". Я вернулся к работе. Несколько дней или, может быть, неделю или две спустя Steve обратился ко мне: "Я не мог сказать иначе, потому что вокалист был со мной"."Я не знаю, кто это был, и он говорит: "Да, мне интересно. Ты хочешь прийти и попробовать?" Я им понравился, я сразу же спел несколько его песен. Он написал несколько песен до IRON MAIDEN, они были в его старой группе. Я пел, а он хотел, чтобы я остался. Мне показалось, что я подхожу, и тогда мы начали репетировать. Тогда все песни были написаны, и я пел его песни».



Его уход был связан с полным неумением достойно выглядеть на сцене. На вопрос о том, имеет ли его уход какое-либо отношение к неспособности членов группы решать внегрупповые вопросы, он ответил:



«То, что случилось со мной, я думаю, было вполне закономерно. Мне было больно, как потерять девушку, в которую ты был влюблён, может быть, лет пять, потерять её внезапно. Это эмоции, но дело в том, что Steve говорил: "Простите, я должен вам сказать, но это была моя первая настоящая группа". Я никогда раньше не пел с настоящим барабанщиком, так что у меня не было никакого в этом опыта. Я просто пел дома под пластинки, и я был упорным. Steve говорил: "Ты должен становиться лучше. Ты должен больше смотреть аудитории в глаза. Ты должен быть главным, ты должен быть героем". И я согласился с ним, но на самом деле не знал, как это сделать.



Мне дали, по моему, месяца три: "Соберись. Возьми себя в руки". И я хотел, но я просто не знал, как это сделать. Самое смешное, что этот неприятный опыт был для меня лучшим уроком, потому что когда я получил это предупреждение, то почувствовал себя таким опустошенным, что это меня изменило. Настоящая реальность. IRON MAIDEN в то время были никем, если говорить начистоту. Это было начало... Все начинают с нуля. Так что я был в группе, когда это была их отправная точка. Steve пытался сделать группу более известной. Он знал, чего хотел. Он хотел того, что получил. У него одна из самых известных групп на планете. Как бы это ни было больно, как бы это ни расстраивало меня, но в тот день я получил серьёзный урок. И, полагаю, использовал эту эмоцию в своём пении».







































+1 -0









просмотров: 122

