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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 15
*ACCEPT выступили без вокалиста 13
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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Iron Maiden

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У IRON MAIDEN не взлетел



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Реплика боевого самолета Spitfire в натуральную величину, которую IRON MAIDEN используют в качестве части своего концертного шоу во время тура "Legacy Of The Beast", вышла из строя во время концерта группы 17 октября в Вустере, штат Массачусетс.

Во время "Aces High", заключительной песни концерта MAIDEN в DCU Center, самолёт Spitfire должен был пролететь над сценой, пока вокалист Bruce Dickinson и его коллеги по группе исполняли классический трек из их пятого студийного альбома 1984 года "Powerslave". Однако самолёт застрял на пути к передней части сцены, что вынудило некоторых роуди IRON MAIDEN судорожно броситься на поиски решения проблемы, а затем и вовсе убрать самолёт со сцены. В какой-то момент можно было увидеть, как Dickinson оглядывается на самолёт, который опускали за сцену, очевидно, не понимая, что только что произошло.




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20 окт 2022
Corpsegrinder04
Клоуны. Лучше бы у Паука уму разуму поучились и гроб со шлюхами по залу пускали как на концертах коррозии.

просмотров: 621

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