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У IRON MAIDEN не взлетел



Реплика боевого самолета Spitfire в натуральную величину, которую IRON MAIDEN используют в качестве части своего концертного шоу во время тура "Legacy Of The Beast", вышла из строя во время концерта группы 17 октября в Вустере, штат Массачусетс.



Во время "Aces High", заключительной песни концерта MAIDEN в DCU Center, самолёт Spitfire должен был пролететь над сценой, пока вокалист Bruce Dickinson и его коллеги по группе исполняли классический трек из их пятого студийного альбома 1984 года "Powerslave". Однако самолёт застрял на пути к передней части сцены, что вынудило некоторых роуди IRON MAIDEN судорожно броситься на поиски решения проблемы, а затем и вовсе убрать самолёт со сцены. В какой-то момент можно было увидеть, как Dickinson оглядывается на самолёт, который опускали за сцену, очевидно, не понимая, что только что произошло.







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