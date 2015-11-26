Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания 270
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 62
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной,... 36
*Вокалист SIX FEET UNDER критикует Кортни Кардашьян за футбол... 22
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



9 сен 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

9 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN выбрал своего рок-бога

9 сен 2021 : 		 THOMEN STAUCH и Co исполняют IRON MAIDEN

8 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Без дозы вас ждет печальный конец»

6 сен 2021 : 		 Эксклюзивный винил IRON MAIDEN

6 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN обещает много сюрпризов

3 сен 2021 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания

1 сен 2021 : 		 Вокалиста IRON MAIDEN удивляет, что многие не хотят принять дозу

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома IRON MAIDEN

30 авг 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN — о Чарли Уоттсе и Джои Джордисоне

29 авг 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Альбом готов уже как два года»

26 авг 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

23 авг 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с ASDA

20 авг 2021 : 		 Новая песня IRON MAIDEN

17 авг 2021 : 		 Новая версия клипа IRON MAIDEN

13 авг 2021 : 		 Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN: Трейлер

11 авг 2021 : 		 IRON MAIDEN обсуждают новый альбом

11 авг 2021 : 		 Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN

5 авг 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ух, как давно хотелось всё рассказать»

2 авг 2021 : 		 Последние треки IRON MAIDEN Bruce писал со сломанной ногой

28 июл 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

22 июл 2021 : 		 RAMMSTEIN вдохновили IRON MAIDEN

19 июл 2021 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

13 июл 2021 : 		 IRON MAIDEN приглашают

9 июл 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Кругом одни бакланы!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео IRON MAIDEN



*
zoom
*
* *
"Stratego", новое видео группы IRON MAIDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Senjutsu, доступного в следующих вариантах:

* Standard 2CD Digipak
* Deluxe 2CD Book Format
* Deluxe heavyweight 180G Triple Black Vinyl
* Special Edition Triple Silver And Black Marble Vinyl (Details to follow)
* Special Edition Triple Red and Black Marble Vinyl (Details to follow)
* Super Deluxe Boxset featuring CD, Blu Ray and Exclusive Memorabilia

Трек-лист:

01. Senjutsu (8:20) (Smith/Harris)
02. Stratego (4:59) (Gers/Harris)
03. The Writing On The Wall (6:13) (Smith/Dickinson)
04. Lost In A Lost World (9:31) (Harris)
05. Days Of Future Past (4:03) (Smith/Dickinson)
06. The Time Machine (7:09) (Gers/Harris)
07. Darkest Hour (7:20) (Smith/Dickinson)
08. Death Of The Celts (10:20) (Harris)
09. The Parchment (12:39) (Harris)
10. Hell On Earth (11:19) (Harris)

IRON MAIDEN Release Official Animated Video For



Like!+5Dislike!-7


КомментарииСкрыть/показать 11 )

Jack of Diamonds


9 сен 2021, 18:36		Крутяк

срублясдачинет


9 сен 2021, 18:39		Удивлён, что в "новость" не запихнули ссылки на все 10 треков альбома, как обычно.

kircore


9 сен 2021, 18:50		Не запихнули. И где их теперь искать?

rassol


9 сен 2021, 18:51		Ну и ебанина...

antoner


9 сен 2021, 19:02		Ну и опять же при всём уважении к нарочито простым компьютерным клипам,типа wildest dreams и speed of light последний крутой клип это wicker man,надписи на стене тоже не плох,но он какой-то не совсем 100% мэйденовский.Этот подходит для какой-то хард-рок группы по типу Blue Ouster Cult

nabastak_


9 сен 2021, 19:36		А чо все задизали.
Не слушаю мейденов, но вроде добротно, не гумно.

father


9 сен 2021, 20:01		Неделя мейденов на дарксайде продолжается! А я ничего против и не имею:)

Corpsegrinder04


9 сен 2021, 20:08		Ну были же раньше пиздатые клипы. Man on the Edge, Wicker man, Can i Play with Madness , сейчас же эту хуеру рисованную льют чуть ли не каждый день по клипу.

DimasRocker


9 сен 2021, 20:10		Офигенный клип и трек , без претензий.

Moomrick


9 сен 2021, 21:09		Одинаково уныло и то, и другое. Чисто продукция ремесленников, без капли души и вдохновения...

Saint Portnoy


9 сен 2021, 21:16		A вам бы всё ростовых кукол Эдди, да чтоб гитаристы подошвами в объектив камеры пинались. В 2021м, блджд, году....

Одна из лучших песен на альбоме! Ну и кто-то мультик рисовал весь карантин, старался. Радоваться надо


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1827

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом