сегодня



Трейлер нового альбома IRON MAIDEN



IRON MAIDEN опубликовали трейлер к новому альбому Senjutsu, релиз которого намечен на третье сентября в следующих вариантах:



* Standard 2CD Digipak

* Deluxe 2CD Book Format

* Deluxe heavyweight 180G Triple Black Vinyl

* Special Edition Triple Silver And Black Marble Vinyl (Details to follow)

* Special Edition Triple Red and Black Marble Vinyl (Details to follow)

* Super Deluxe Boxset featuring CD, Blu Ray and Exclusive Memorabilia

* Digital album [streaming and download]



Трек-лист:



01. Senjutsu (8:20) (Smith/Harris)

02. Stratego (4:59) (Gers/Harris)

03. The Writing On The Wall (6:13) (Smith/Dickinson)

04. Lost In A Lost World (9:31) (Harris)

05. Days Of Future Past (4:03) (Smith/Dickinson)

06. The Time Machine (7:09) (Gers/Harris)

07. Darkest Hour (7:20) (Smith/Dickinson)

08. Death Of The Celts (10:20) (Harris)

09. The Parchment (12:39) (Harris)

10. Hell On Earth (11:19) (Harris)







+0 -0



просмотров: 314