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NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN



Видео исполнения барабанщиком IRON MAIDEN Nicko McBrain'ом и бывшим вокалистом JUDAS PRIEST Tim'ом "Ripper" Owens'ом классических композиций PRIEST и MAIDEN третьего декабря на вечеринке по случаю 13-летия Rock N Roll Ribs, доступно для просмотра ниже.







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