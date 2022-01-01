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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
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Iron Maiden

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12 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN

6 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN исполняет материал IRON MAIDEN

1 ноя 2022 : 		 IRON MAIDEN о туре

31 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN продали более 3 миллионов билетов

20 окт 2022 : 		 У IRON MAIDEN не взлетел

6 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN объявили даты нового тура

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

29 сен 2022 : 		 Тройной винил от IRON MAIDEN

22 сен 2022 : 		 DR. SIMI и вокалист IRON MAIDEN

18 сен 2022 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

15 сен 2022 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

5 сен 2022 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Роду не нравилось, что я слушал»

30 авг 2022 : 		 IRON MAIDEN начали бразильское турне

30 июл 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Аншлаг, аншлаг!»

18 июл 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!»

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

12 июл 2022 : 		 Новые пазлы от IRON MAIDEN

8 июл 2022 : 		 IRON MAIDEN отменили концерт

15 июн 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN не против своей замены

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

12 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

8 июн 2022 : 		 IRON MAIDEN выпускают монету

6 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

4 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN
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NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN



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Видео исполнения барабанщиком IRON MAIDEN Nicko McBrain'ом и бывшим вокалистом JUDAS PRIEST Tim'ом "Ripper" Owens'ом классических композиций PRIEST и MAIDEN третьего декабря на вечеринке по случаю 13-летия Rock N Roll Ribs, доступно для просмотра ниже.




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